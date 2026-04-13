En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Monserrate
Hipopótamos en Colombia
Bloqueos en Santander
Elecciones en Perú
Amenazas a candidatos

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Petro hará consejo de ministros en Nariño en medio de guerra comercial con Ecuador

Petro hará consejo de ministros en Nariño en medio de guerra comercial con Ecuador

Recientemente Ecuador anunció un aumento al 100 % en los aranceles a Colombia.

Publicidad

Publicidad

Publicidad