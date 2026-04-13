Petro hará consejo de ministros en Nariño en medio de guerra comercial con Ecuador

En medio de la guerra comercial entre Colombia y Ecuador, el presidente Gustavo Petro visitará Ipiales, en Nariño, este lunes.

La semana pasada, el gobierno ecuatoriano anunció un aumento al 100 % de los aranceles a las importaciones desde Colombia.

Esta medida la tomó el presidente Daniel Noboa al considerar que las autoridades colombianas no estaban haciendo los esfuerzos necesarios para combatir a los grupos delincuenciales en la frontera.

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“Lamentablemente, no se puede llegar a acuerdos con quien no tiene el mismo compromiso para luchar contra el narcoterrorismo. Desde que tomamos esta medida, en la frontera norte las muertes violentas se redujeron en un 33 %. En el futuro, se podrá conversar con un gobierno que sí esté comprometido con combatir la delincuencia y el narcotráfico”, dijo Noboa.



El gobierno colombiano respondió anunciando que también aumentaba al 100 % los aranceles a las importaciones desde Ecuador.

La ministra de Comercio, Diana Morales, aseguró que el gobierno colombiano mantenía abiertos los canales de comunicación con el país vecino, pero que no se habían logrado respuestas positivas.

Según la agenda de la Presidencia de la República, el presidente Gustavo Petro este lunes atenderá reuniones de trabajo en Bogotá y, a las 5:00 p. m., estará en Ipiales, Nariño, para presidir el Consejo de Ministros.