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Blu Radio  / Nación  / Suben al 100 % los aranceles entre Colombia y Ecuador

Suben al 100 % los aranceles entre Colombia y Ecuador

La disputa entre Colombia y Ecuador sigue escalando y ya genera preocupación por sus efectos en empresarios, transportadores y zonas limítrofes.

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