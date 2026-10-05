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Blu Radio  / Economía  / Comienza reactivación de contratos petroleros: ANH evalúa casi 20 millones de hectáreas
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Comienza reactivación de contratos petroleros: ANH evalúa casi 20 millones de hectáreas

Una de las promesas de campaña de Abelardo De La Espriella fue volver a abrir el mercado para la búsqueda de petróleo y gas.

Extracción de petróleo
Extracción de petróleo
Foto: AFP
Por: Marcela Peña
|
Actualizado: 5 de oct, 2026

La Agencia Nacional de Hidrocarburos dio el primer paso para reactivar la entrega de contratos de exploración y producción de petróleo y gas en Colombia, con la decisión de reservar casi 20 millones de hectáreas de 12 cuencas del país en el mapa de tierras de la entidad.

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Durante el gobierno de Gustavo Petro, la política oficial en materia de hidrocarburos incluyó la prohibición de la entrega de nuevos contratos a las petroleras y la dedicación de la ANH únicamente a administrar los contratos que estaban firmados.

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Sin embargo, Abelardo De La Espriella llegó al poder con la promesa de cambiar esa política y es justo en esa dirección en la que se están moviendo las cosas.

"Con el fin de adelantar los estudios necesarios para que la ANH pueda determinar los tipos de procesos de selección a adoptar y expedir los términos de referencia o Reglas de cada Procesos de Selección, la modalidad de negocio jurídico y las condiciones contractuales aplicables, resulta necesario reservar algunas áreas -adicionales a las que ya figuran como reservadas- que a la fecha aparecen como Áreas Disponibles en el Mapa de Tierras de la ANH", señalan los documentos de la ANH conocidos por Blu Radio.

En otras palabras, el Gobierno está evaluando esas áreas para determinar de qué forma puede ofrecerlas a compañías interesadas en desarrollarlas. En el pasado, Colombia ha ofrecido áreas a la industria mediante "rondas", en las que las empresas compiten por los contratos con ofertas que involucran inversión en exploración o desarrollo, participación para el Estado y hasta inversión en las comunidades.

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La decisión de la ANH coincide, además, con la participación del presidente de la entidad, Ernesto Forero, en el foro que reunió a las petroleras más importantes del mundo en Caracas (Venezuela) la semana pasada.

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¿Dónde están las áreas en las que el Gobierno podría entregar los nuevos contratos?

Según los documentos, el principal foco de las áreas reservadas está en el potencial costa afuera, en donde el país tiene la esperanza de desarrollar el megaproyecto de gas Sirius.

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Vale recordar que esta semana ya Ecopetrol y Petrobras (que gestionan el proyecto Sirius) dieron por terminada su campaña exploratoria Caribe Colombiano tras la inversión de más de mil millones de dólares.

Esta es la distribución de las áreas reservadas:

Comienza reactivación de contratos petroleros.

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