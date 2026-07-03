Contraloría alerta de acelerado aumento de deuda en tramo final de Gobierno Petro: recaudo no mejora

La Contraloría General de la República ha encendido las alarmas sobre la salud de las finanzas públicas en Colombia. En un informe detallado sobre el estado de la economía, el ente de control advirtió que el Presupuesto General de la Nación presenta un preocupante desfinanciamiento y una aceleración en la contratación de deuda externa e interna, situación que ha motivado la apertura de investigaciones disciplinarias contra la cartera de Hacienda.

Jenny Lindo, contralora delegada para la Economía y las Finanzas del Estado, explicó en Mañanas Blu con Néstor Morales que, tras un seguimiento permanente a las variables macroeconómicas, se ha identificado una brecha insostenible. Según la funcionaria, el presupuesto para este año se fijó en 555 billones de pesos, de los cuales solo se han recaudado 252 billones. "Es decir, tenemos un pendiente del 54,5% para garantizar el presupuesto de este año", precisó Lindo.

Un déficit que presiona las arcas públicas

La situación es más compleja de lo que sugieren las cifras iniciales. El Gobierno nacional ajustó a la baja su proyección de recaudo tributario, pasando de una meta inicial de 321 billones de pesos a 294 billones. Sin embargo, ni siquiera bajo esta meta reducida se está cumpliendo el ritmo esperado, lo que obliga al Ejecutivo a tomar medidas inmediatas para ajustar el gasto y evitar una parálisis operativa.

Lindo fue enfática al señalar que, tras realizar un corte de caja en el mes de mayo, se encontró que el Estado contaba con apenas 16 billones de pesos, una cifra insuficiente si se considera que la operación estatal requiere entre 25 y 30 billones mensuales. "Estamos trayendo un déficit de todo el año y rápidamente hay que tomar una serie de decisiones de parte del Ejecutivo para ajustar y garantizar el financiamiento de este presupuesto", advirtió la delegada.



Aceleración en el endeudamiento

Uno de los puntos más críticos señalados por la Contraloría es el incremento en el ritmo de colocación de deuda. En los primeros seis meses de 2026, el Estado colombiano ha comprometido el 76% de su cupo de endeudamiento, equivalente a 64 billones de pesos. Al contrastar esta cifra con el mismo periodo de 2025, cuando el compromiso fue de 47 billones, la entidad advierte sobre una tendencia peligrosa.

"Estamos identificando una aceleración en la colocación de nueva deuda. Este 2026 vamos en 64 billones; es decir, sí hay un incremento", afirmó Lindo durante la entrevista.

Investigaciones en curso

Debido a estos hallazgos, la Contraloría ha trasladado a la Procuraduría General de la Nación una investigación disciplinaria contra el ministro de Hacienda, Germán Ávila, y el director de Crédito Público, Javier Cuéllar.

Publicidad

El ente de control fundamenta su decisión en el detrimento observado en el perfilamiento de la deuda pública. Según la Contralora Delegada, el Gobierno optó por traer a tiempo presente deuda pactada con tasas de interés reducidas, reemplazándola por nuevas obligaciones con tasas de entre el 13%, 14% y hasta el 15%. "Esto lo considera la Contraloría como un detrimento para el perfilamiento de la deuda pública, y en principio se ve una vulneración legal y normativa", concluyó Lindo.