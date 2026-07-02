Contratos directos y a última hora en Supernotariado: la entidad se defiende

La Superintendencia de Notariado y Registro ha estado comprando servicios de tecnología por fuera de mecanismos más abiertos y transparentes, como la tienda virtual del Estado colombiano o las subastas. En su lugar, ha privilegiado, en al menos dos ocasiones, la contratación directa. Un tercer contrato está en camino. En total, se habla de más de 42.000 millones de pesos.

Los contratos con Infotic y Colombia Digital

Mientras todo el país rezaba las novenas de Navidad, la Superintendencia de Notariado y Registro entregó, a dedo, un contrato por más de 7.300 millones de pesos a Infotic para que lo ejecutara en una semana.

Como muestran documentos en poder de Blu Radio, los ocho días fueron insuficientes y el contrato se prorrogó hasta el 30 de abril de este año.

No es el único caso de contratación directa a última hora. El 30 de enero, último día en que se podían hacer contrataciones directas antes de las elecciones, la Supernotariado expidió el certificado presupuestal que respaldó otro contrato de tecnología por más de 16 mil millones de pesos. Ese segundo contrato, también por contratación directa, fue adjudicado a Colombia Digital.



Fuentes al interior de la entidad cuestionan la similitud entre los dos contratos, que se estuvieron ejecutando al mismo tiempo durante varios meses. Por ejemplo, el contrato con Infotic tiene como objeto la prestación de servicios SOC/NOC para ciberseguridad y actualización de arquitectura empresarial. El contrato con Colombia Digital, en cambio, tiene como objetivo una solución integral de tecnología para el fortalecimiento del sistema de gestión de la seguridad de la información en el marco de la arquitectura empresarial.

Supernotariado niega irregularidades

La Superintendencia de Notariado y Registro aseguró a Blu Radio que la contratación a Infotic en diciembre fue consecuencia de "la identificación de riesgos críticos e inminentes en materia de ciberseguridad, tales como ataques cibernéticos y la amenaza de secuestro de información, que exigían una mitigación inmediata", y que la extensión del contrato simplemente buscaba monitorear que los correctivos tomados fueran los adecuados.

Para la entidad, la contratación directa es parte de las herramientas a su alcance, por lo que no ve nada extraordinario en su uso. Además, niega similitudes entre los dos contratos: "no comparten objeto ni obligaciones análogas, toda vez que atienden necesidades diferenciadas y específicas. En el ámbito digital, la construcción de la arquitectura empresarial requiere un proceso de maduración gradual, desarrollado por etapas o iteraciones sucesivas. Cada nivel de madurez recoge los aprendizajes y resultados del anterior, hasta alcanzar los estándares deseados; por lo tanto, cada etapa ejecuta su propio alcance y cuenta con entregables particulares y distintos".

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El tercer contrato que estaría en camino

A estos dos contratos podría sumarse un tercero. La Supernotariado lanzó una solicitud de información a cuatro empresas del sector para contratar nuevos servicios de tecnología. Entre las que recibieron la invitación, que no fue publicada en Secop para el público general, estaban Infotic, Colombia Digital, Red Summa y Megatic.

Según un informe conocido por Blu Radio, la cotización más barata es la de Colombia Digital, por unos 19.000 millones de pesos.

Colombia Digital está constituida como una corporación con 62 % de capital público, lo que le abre la puerta a un nuevo contrato directo bajo la modalidad del convenio interadministrativo.

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La entidad aclaró que, hasta el momento, solo existe la invitación a enviar cotizaciones y que no hay contratación en curso.