¿Conviene comprar dólares ahora que el precio está bajo?

El mercado cambiario en Colombia atraviesa un momento, con precios del dolar fuera de lo común. Recientemente, el dólar ha alcanzado precios mínimos no vistos en los últimos siete años, situándose en una cotización promedio de aproximadamente 3,131 pesos.

Esta tendencia a la baja es contundente: la moneda estadounidense ha caído un 9% en el último mes, un 17% en lo que va del año y un impresionante 25% en los últimos 12 meses.

Ante este escenario, surge la duda inevitable para ahorradores e inversionistas: ¿Es este el momento ideal para comprar?

El comportamiento del dólar no es aislado. Factores nacionales e internacionales juegan un papel crucial. Por un lado, grandes movimientos corporativos como los de Ecopetrol influyen en la percepción del mercado. La compañía petrolera ha anunciado una inversión de entre 1,000 y 1,400 millones de dólares para la compra de Brava Energía en Brasil, un movimiento que subraya su estrategia de internacionalización y transición energética.



Colombia recibe miles de millones de dólares en remesas al año. Foto: AFP

Por otro lado, la política monetaria de Colombia ha sido un imán de divisas. Victor Grosso, en diálogo con Mañanas Blu, explicó que la alta tasa de interés local, frente a las de otros países, genera un fenómeno conocido como Carry Trade.

Según Grosso, "esa tasa de interés tan alta... es muy atractiva para ciertos inversionistas. Eso atrae muchos capitales a Colombia y eso ha generado presiones a la baja" para el dólar.

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¿Invertir o esperar?

"Si usted tiene unos ahorros, a mí no me parece que esté mal aprovechar que el dólar esté barato", afirma Grosso, sugiriendo destinar al menos una parte de los ahorros a esta divisa.

Este precio actual es especialmente favorable para quienes tienen compromisos en el exterior. "Si usted tiene un viaje cercano o si tiene que comprar algo en el exterior... es buen momento para pagar las deudas", comenta, mencionando incluso el beneficio de realizar compras anticipadas en plataformas como Amazon.

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Del efectivo a lo digital

Una de las advertencias más importantes del debate es la diferencia entre la Tasa Representativa del Mercado (TRM) y el precio en las casas de cambio. En algunas ciudades, el dólar físico puede estar mucho más caro que el oficial, con diferencias de hasta 700 pesos en regiones como la costa.

Dólares digitales: El uso de plataformas que ofrecen "dólares digitales" o stablecoins puede ser más eficiente. Según el debate, "la tasa que le ofrecen es sumamente más barata que la que usted compra en casas de cambio".

Uso de tarjetas: Utilizar la tarjeta de crédito para pagar deudas aprovechando la TRM actual o realizar retiros en cajeros en el exterior puede resultar más económico que comprar billetes físicos en ventanilla.

Escuche aquí el debate: