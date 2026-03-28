Davivienda confirma cierres de oficinas: así funcionará en Semana Santa

La temporada de Semana Santa ya arranca y miles de colombianos aprovecharán estos días para tomarse un merecido descanso, viajar o realizar sus diligencias; ante ello, los bancos ya ajustan su operación, y Davivienda reveló los cambios de horarios que tendrán sus oficinas en todo el territorio nacional.

La entidad informó que sus cerca de 27 millones de usuarios deben prepararse para asumir cambios importantes en sus servicios entre el 31 de marzo y el 5 de abril. Las modificaciones coinciden con una de las semanas más movidas del año, en la que aumenta la tasa de viajes y las operaciones financieras; por lo tanto, es recomendable conocer las jornadas de servicio para evitar largas filas y desplazamientos innecesarios.



Davivienda ajusta horarios y confirma cierres de oficinas

Según lo revelado por el banco, varias sedes tendrán cambios en sus jornadas de atención. Algunas oficinas operarán con servicio reducido y otras suspenderán completamente sus servicios en estas fechas.

Entre los principales ajustes se destacan:



Sedes en Popayán, Colonial, Campanario y Terra Plaza: atenderán el 31 de marzo y 1 de abril de 9:00 a. m. a 1:00 p. m.

Oficina de Pamplona: operará el 1 y 4 de abril desde las 8:00 a. m. hasta la 1:00 p. m.

Oficinas como Guatapuri, Viva Wajira y Principal Tunja: no prestarán servicio el sábado 4 de abril

Estos cambios responden a la disminución de la demanda presencial en algunos puntos, así como a la necesidad de ajustar la operación durante los días santos.

Bancolombia y Davivienda // Fotos: Facebook Bancolombia y Davivienda

Así funcionarán las oficinas de Davivienda en Semana Santa

Más allá de los ajustes, la entidad explicó cómo funcionará su red de oficinas durante la semana. Si bien el servicio operará con normalidad los primeros tres días, será suspendido en los días santos.

Así funcionará la atención:



Lunes 30, martes 31 de marzo y miércoles 1 de abril: horarios habituales según cada sede

Jueves Santo y Viernes Santo: no habrá atención en ninguna oficina

Sábado 4 de abril: atención entre 9:00 a. m. y 1:00 p. m., con excepciones en centros comerciales

El banco recomendó a los usuarios consultar previamente los horarios de su oficina más cercana, ya que pueden variar según la ciudad o el punto específico.



Bancolombia también anunció sus horarios en Semana Santa

Por su parte, Bancolombia dio a conocer cómo funcionará durante Semana Santa. De acuerdo con la entidad, entre el lunes 30 de marzo y el miércoles 1 de abril sus sucursales operarán con total normalidad, pero los días jueves y viernes santo no habrá atención al público en ninguna oficina.

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Adicionalmente, el sábado 4 y domingo 5 de abril abrirán únicamente las sucursales que usualmente funcionan los fines de semana, manteniendo una dinámica regular.

Ambos bancos coinciden en que sus canales digitales seguirán disponibles sin interrupciones. Aplicaciones móviles, cajeros y corresponsales funcionarán para que los usuarios puedan realizar movimientos durante los días festivos.