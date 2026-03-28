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Blu Radio  / Economía  / Davivienda confirma cierres de oficinas: así funcionará en Semana Santa

Davivienda confirma cierres de oficinas: así funcionará en Semana Santa

Bancos ajustan horarios por Semana Santa: habrá cierres y cambios en la atención. Tome nota evitar contratiempos.

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