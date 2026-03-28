Davivienda confirma cierres de oficinas: así funcionará en Semana Santa

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La temporada de Semana Santa ya arranca y miles de colombianos aprovecharán estos días para tomarse un merecido descanso, viajar o realizar sus diligencias; ante ello, los bancos ya ajustan su operación, y Davivienda reveló los cambios de horarios que tendrán sus oficinas en todo el territorio nacional.
La entidad informó que sus cerca de 27 millones de usuarios deben prepararse para asumir cambios importantes en sus servicios entre el 31 de marzo y el 5 de abril. Las modificaciones coinciden con una de las semanas más movidas del año, en la que aumenta la tasa de viajes y las operaciones financieras; por lo tanto, es recomendable conocer las jornadas de servicio para evitar largas filas y desplazamientos innecesarios.
Según lo revelado por el banco, varias sedes tendrán cambios en sus jornadas de atención. Algunas oficinas operarán con servicio reducido y otras suspenderán completamente sus servicios en estas fechas.
Entre los principales ajustes se destacan:
Estos cambios responden a la disminución de la demanda presencial en algunos puntos, así como a la necesidad de ajustar la operación durante los días santos.
Más allá de los ajustes, la entidad explicó cómo funcionará su red de oficinas durante la semana. Si bien el servicio operará con normalidad los primeros tres días, será suspendido en los días santos.
Así funcionará la atención:
El banco recomendó a los usuarios consultar previamente los horarios de su oficina más cercana, ya que pueden variar según la ciudad o el punto específico.
Por su parte, Bancolombia dio a conocer cómo funcionará durante Semana Santa. De acuerdo con la entidad, entre el lunes 30 de marzo y el miércoles 1 de abril sus sucursales operarán con total normalidad, pero los días jueves y viernes santo no habrá atención al público en ninguna oficina.
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Adicionalmente, el sábado 4 y domingo 5 de abril abrirán únicamente las sucursales que usualmente funcionan los fines de semana, manteniendo una dinámica regular.
Ambos bancos coinciden en que sus canales digitales seguirán disponibles sin interrupciones. Aplicaciones móviles, cajeros y corresponsales funcionarán para que los usuarios puedan realizar movimientos durante los días festivos.