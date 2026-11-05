Davivienda y Davibank se unifican y anuncian nuevos servicios financieros para sus clientes

Davivienda y Davibank avanzan en su proceso de integración para operar bajo una misma plataforma financiera, una transición que ya completa cinco días y que, según la entidad, se ha desarrollado sin inconvenientes en sus canales digitales. La unificación permitirá que más de cuatro millones de clientes accedan a nuevos servicios y administren los productos que tienen en ambas entidades desde cualquiera de sus aplicaciones.

Entre las novedades para los usuarios están los bolsillos rentables habilitados en las cuentas, las cuentas Cero para trabajadores que reciben su nómina y pensionados, que no tendrán cuota de manejo, ofrecerán retiros ilimitados y transacciones interbancarias sin costo. En materia de tarjetas de crédito, la entidad contará con un portafolio de más de 3,5 millones de tarjetas y diferentes alianzas y beneficios, además de habilitar el envío de dinero mediante Bre-B desde varios productos de crédito.

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La integración también busca ampliar las posibilidades de los clientes para realizar operaciones internacionales. Ahora podrán abrir una cuenta en dólares desde la aplicación, con apertura inmediata de una cuenta en Panamá para saldos de 5.000 dólares. Además, se facilitarán los envíos y la recepción de transferencias internacionales, con opciones de retiro inmediato en Estados Unidos y otros 16 países.

Para las empresas, la entidad anunció nuevas alternativas de transferencias en segundos e interoperables a través de PSE y ACH, así como dispersión de recursos mediante Bre-B. También presentó un portafolio especializado para pequeñas y medianas empresas, que incluye leasing, renting y factoring, y nuevas opciones de financiación para megaproyectos en sectores como energía, infraestructura y agroindustria.



Uno de los anuncios centrales de esta integración está relacionado con la seguridad financiera. Davivienda puso en funcionamiento un nuevo botón de seguridad en su aplicación, que permitirá a los clientes consultar en tiempo real cuando reciban llamadas o mensajes sospechosos en los que les pidan trasladar su dinero, entregar sus tarjetas o realizar operaciones para supuestamente proteger sus recursos.

La recomendación de la entidad es no ingresar a enlaces enviados para cancelar transacciones ni seguir instrucciones de personas que soliciten mover el dinero a otras cuentas. Ante cualquier sospecha, los usuarios podrán ingresar directamente a la aplicación, utilizar el botón de seguridad y consultar si la solicitud que están recibiendo es legítima. La herramienta entregará una respuesta inmediata para orientar al cliente y advertirle sobre posibles intentos de fraude.

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La entidad señaló que su principal reto ahora es mantener la estabilidad de las plataformas durante el proceso de integración y avanzar en nuevas herramientas que permitan a los usuarios realizar sus operaciones financieras de manera sencilla y segura.