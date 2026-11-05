Davivienda advierte sobre el impacto de las altas tasas de interés en el crédito y la vivienda

El presidente de Davivienda, Javier José Suárez, se pronunció sobre la reforma tributaria radicada por el Gobierno nacional y la decisión de mantener la sobretasa que deben pagar las entidades financieras. El directivo reconoció que el país atraviesa una situación fiscal compleja y que se necesitan medidas para atenderla, aunque señaló que este impuesto adicional resulta inequitativo para el sector bancario, pues considera que los bancos deberían tributar en las mismas condiciones que las demás empresas de la economía.

Sin embargo, aseguró que entienden la coyuntura económica y que están dispuestos a continuar realizando este aporte si la extensión de la sobretasa contribuye a resolver las dificultades fiscales del país.

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En materia de crédito, Suárez advirtió que las altas tasas de interés representan un obstáculo para las personas que buscan adquirir vivienda, así como para los empresarios que necesitan financiación para desarrollar nuevas actividades económicas.

Explicó que el costo al que se financia el Estado también influye en las tasas que ofrecen las entidades bancarias, particularmente en los créditos hipotecarios. Por esta razón, insistió en la importancia de avanzar en un ajuste fiscal que permita reducir los costos de financiación del Gobierno y, posteriormente, trasladar esa disminución a los usuarios mediante créditos con tasas más asequibles.



El presidente de Davivienda también reconoció que el escenario actual de intereses altos representa una oportunidad para los ahorradores, quienes pueden encontrar mejores rendimientos en productos como los Certificados de Depósito a Término (CDT) y otras alternativas de inversión.

No obstante, señaló que, desde una perspectiva de largo plazo, el país necesita tasas de interés más bajas que permitan dinamizar el crédito, impulsar la actividad económica y generar mayores condiciones para el crecimiento.