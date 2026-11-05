"Necesitamos hacer el primer pozo de fracking el próximo año": Drummond

La industria de los hidrocarburos le está pidiendo al Gobierno nacional que pise el acelerador y permita el desarrollo de los yacimientos no convencionales sin pasar antes por pruebas piloto, con el fracking en Colombia como principal punto de la discusión.

"Si nos preguntas qué necesitamos, necesitamos urgentemente transformar ese sentido de urgencia. Los que estamos acá en esta industria tenemos para garantizar esa seguridad energética bajo el liderazgo de este Gobierno, que tiene la decisión firme de resolver los problemas. Necesitamos hacer el primer pozo el próximo año", dijo el country manager de Drummond, Alberto García.

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Drummond tiene actualmente tres contratos firmados con la ANH para el desarrollo del gas natural asociado a mantos de carbón, una operación que agregaría una nueva línea de actividad a la explotación de carbón que ya hace la compañía en el departamento del Cesar. Los contratos de Drummond Energy fueron suspendidos durante el gobierno anterior por cuenta de la decisión política de no desarrollar el fracking; sin embargo, nunca se liquidaron y podrían reactivarse si así lo deciden la compañía y la Agencia Nacional de Hidrocarburos.

Fracking referencia Foto: AFP.

Aunque el Gobierno de Gustavo Petro intentó prohibir el fracking, el Congreso de la República nunca aprobó el proyecto de ley que lo proponía y hoy está vigente toda la regulación del Ministerio de Minas y Energía para este tipo de proyectos. El tema ya pasó por manos del Consejo de Estado y el tribunal concluyó que el marco regulatorio del país es suficiente para garantizar la protección ambiental. Por su parte, el Gobierno de De La Espriella ganó las elecciones con la promesa de reactivar la industria petrolera y con la expectativa de hacer fracking.



"La cantidad de inversiones de capital requeridas en el desarrollo de este tipo de yacimientos es una palanca de crecimiento económico que este país necesita. Creo que estamos convencidos en Drummond: el desarrollo de yacimientos no convencionales no es solo una avenida para volver a ganar seguridad energética, sino que es un camino real y disponible para la recuperación económica del país", agregó García.

No se necesitan los pilotos: GeoPark

En apenas nueve meses, GeoPark pasó de haber firmado un contrato para la explotación de petróleo en la provincia de Neuquén (Argentina) a extraer petróleo y gas utilizando fracking. Así de rápido se pueden hacer las cosas, y la invitación de su presidente, Felipe Bayón, es aprovechar la coyuntura con un Gobierno que está dispuesto a hacer fracking y un país que tiene una de las regulaciones más exigentes del mundo.

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"Yo estoy convencido de que no necesitamos hacer los pilotos. Podemos ir directamente a hacer el desarrollo comercial", dijo Bayón durante la cumbre de las petroleras en Cartagena.

La visión de la ACP

Según el presidente de la ACP, Frank Pearl, hay contratos "absolutamente listos" para arrancar a los que solo les haría falta una "medida administrativa". Según Pearl, los inversionistas están esperando "el tablero completo" para tomar decisiones, lo que incluye garantías de que los procesos de licenciamiento ambiental y las consultas se harán de forma eficiente y transparente, y un régimen de inversiones "atractivo" frente a lo que hoy ofrecen Venezuela y Argentina a la industria.