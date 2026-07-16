De 23,5 % esperado a 15 % logrado: el Mundial dejó un trago amargo para los restaurantes

El Mundial de Fútbol 2026 dejó una realidad muy distinta a la que esperaba el sector gastronómico colombiano y el sector HORECA (Hoteles, Restaurantes y Cafeterías), las ventas nacionales apenas alcanzaron el 15 % de lo proyectado, pese a que antes del mundial se estimaba un crecimiento cercano al 23,5 % y unos ingresos adicionales superiores a $656.000 millones para hoteles, restaurantes y cafeterías.

El balance preliminar del sector HORECA muestra que el mundial no logró convertirse en el gran motor de consumo que se esperaba para restaurantes, bares y gastrobares. En el caso de los restaurantes, el incremento real en ventas fue de apenas 9,4 %, muy por debajo del aumento entre 17 % y 18 % que había calculado el gremio gastronómico para este evento deportivo.

“Lastimosamente no es el indicador que nosotros quisiéramos reflejar hoy; solamente el incremento se presentó superior al 9 %, y sentimos que los patrones de consumo de la industria gastronómica y de los consumidores están cambiando sustancialmente”, afirmó Brany Prado, presidente ejecutivo de Gastronómica Colombia, al explicar que factores económicos externos también han afectado el gasto de los hogares.

El dirigente señaló además que la eliminación de la Selección Colombia redujo las celebraciones y las salidas a comer asociadas al mundial. A esto se sumaron cambios en los horarios de operación de los establecimientos y ajustes en la nómina, lo que dificultó aprovechar plenamente las transmisiones de varios partidos disputados durante jornadas laborales.



Entre las causas del menor dinamismo comercial, el gremio identifica que muchos colombianos optaron por ver los encuentros en casa con familiares y amigos, realizando compras en supermercados en lugar de consumir en restaurantes y bares. También influyó el aumento del costo de vida, que llevó a las familias a priorizar un gasto más prudente y a reducir el entretenimiento fuera del hogar.

Restaurante Foto. AFP

La preocupación es mayor porque este desempeño se suma a un deterioro que el gremio viene registrando desde 2023. Según Gastronómica Colombia, el primer semestre de este año reflejó una caída superior al 43 % en el consumo de la industria gastronómica.

“Tenemos los mismos colombianos visitando los establecimientos, pero consumiendo exactamente menos. ¿Por qué? Porque prevalece la necesidad de socializar, de salir, de encontrarse con amigos, pero se mantiene también una escasez del recurso y la opción más viable son los platos para compartir”, agregó Prado.

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Frente al último partido del Mundial, el sector no prevé un repunte notorio. El gremio indicó que el comportamiento esperado será similar al de “un fin de semana de quincena”, sin un aumento significativo en reservas ni en consumo, por lo que los empresarios han optado por ser conservadores en contratación de personal y compra de materias primas.

Aunque el gremio estima que las ventas podrían incrementarse en las principales ciudades durante el partido restante, la industria deberá “reinventarse otra vez” y fortalecer la articulación entre empresarios para no depender exclusivamente de eventos como el Mundial o la Copa América para mover la economía del sector.