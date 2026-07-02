De La Espriella pide a su minhacienda reunirse con banca internacional: buscan refinanciar la deuda

El presidente electo Abelardo De La Espriella busca refinanciar la deuda de Colombia, asegurando que está es una medida que se debe adelantar para recomponer el rumbo de las finanzas.

"La deuda neta de Colombia se encuentra en niveles históricamente altos. Refinanciarla será una de las muchas medidas que adoptaremos para recomponer el rumbo de las finanzas públicas y recuperar la confianza en la economía nacional", dijo De La Espriella.

Miguel Gómez // Foto: Universidad del Rosario

En el mismo sentido, el presidente electo le pidió al ministro de Hacienda designado, Miguel Gómez, trasladarse a la ciudad de Washington para adelantar reuniones con la banca internacional y los organismo financieros multilaterales.

"El propósito es avanzar en una negociación que permita mejorar los plazos y las tasas de la deuda pública, darle oxígeno a las finanzas del Estado, recuperar el orden fiscal y sentar las bases de la reconstrucción de la Patria Milagro", agregó el presidente electo.



Es importante recordar que el vicepresidente electo José Manuel Restrepo ya sostuvo algunas reuniones con estos organismos financieros.

"Yo ya he tenido reuniones con el Banco Interamericano de Desarrollo, la CAF, el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional", dijo Restrepo en diálogo con Blu Radio.