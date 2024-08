Desde antes de la parada de Reficar, se sabía que oferta interna no era suficiente: ACP

En diálogo con Mañanas Blu con Camila Zuluaga, el presidente ejecutivo de la Asociación Colombiana de Petróleo y Gas,Frank Pearl, se pronunció sobre la crisis de combustible que algunas aerolíneas alcanzaron a advertir, pero que el ministro de Minas, Andrés Camacho, dijo fue una falla en la red de suministro y logística, más no escasez del jet A-1. Asimismo, se refirió a las declaraciones del presidenteGustavo Petro sobre el abastecimiento en el país.

Pearl aclaró que la situación que se presentó no es algo nuevo y que desde el primer trimestre del año se venía hablando de la creciente demanda de combustible de avión en Colombia. Aseguró que el sistema de oferta interna no es suficiente para atender esto, lo que lleva a la necesidad de importar combustible. Agregó que el primer semestre creció al 6 %, una demanda de 35.000 barriles diarios y la Reficar produce 37.000. En un momento pico, incluso, podría llegar a 41.000 la demanda, según detalló.

"Lo que hemos visto aquí y ha quedado en evidencia que hay una fragilidad en el sistema, porque dos días de paro en una refinería ponen un sistema en una condición de precariedad que tiene un riesgo en el suministro de un servicio público esencial, como es la gasolina de avión, pero no es un tema nuevo", subrayó.

Además, destacó que se han tomado medidas para solucionar temporalmente esta coyuntura, pero que se requieren acciones más estructurales para fortalecer el sistema. Por eso, enfatizó en la importancia de tener almacenamientos estratégicos y permitir que los distribuidores puedan importar combustible.

"Entonces, el sistema de oferta interna no es suficiente. Eventualmente hay que importar. En julio la refinería de Barranca tuvo unos días de mantenimiento y no operó al 100 % y eso llevó a que el 14 de agosto Ecopetrol decidiera importar 180.000 barriles que llegan el 2 de septiembre. Es decir, antes de la parada de Reficar, ya se sabía que la oferta interna no era suficiente para atender la demanda de las aerolíneas y por eso se toma esa decisión", puntualizó.

También mencionó la posibilidad de importar otro tipo de gasolina de avión, como la gasolina A, que se consigue en Estados Unidos y que puede ser una alternativa más accesible en el mercado.

En cuanto a las acusaciones del presidente Petro, Pearl respondió que los distribuidores no tienen incentivos para no vender combustible, ya que perderían negocio y ganancia. Además, insistió en que el sistema es frágil y que se están tomando medidas para solucionar los problemas estructurales que hay.