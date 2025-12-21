En vivo
Economía  / Deudores están en aprietos por Ley: les podrían quitar el 50 % del salario

Deudores están en aprietos por Ley: les podrían quitar el 50 % del salario

La ley colombiana contempla mecanismos para que los acreedores recuperen su dinero, incluso mediante medidas que afectan directamente el salario del deudor.

