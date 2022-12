Duque se muestra optimista y descarta retirar Ley de Financiamiento

El presidente Iván Duque confió en que la Ley de Financiamiento avanzará en el Congreso, a pesar de que este martes la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez abrió la posibilidad de retirar el proyecto.



“Yo obviamente espero, en el diálogo constante con las bancadas y el ministro, que podamos ir concluyendo este proyecto avanzando mañana en las discusiones en las comisiones conjuntas y que esto nos permita a nosotros llegar a finalizar el año con un mensaje muy claro para que haya más inversión en el país”, dijo en entrevista con Radio Nacional de Colombia.

Sin embargo, el mandatario no descartó la convocatoria de sesiones extraordinarias en el Congreso para tramitar la ley.



Igualmente consideró que el proyecto sigue conservando su espíritu y se refirió a la posibilidad de que no se logren recaudar los 14 billones de pesos necesarios.



“Si no logramos los 14 billones de pesos, y la cifra es inferior, pues tendremos que hacer unos aplazamientos, tendremos que buscar más ahorros pero tenemos que hacer el esfuerzo por conseguir lo que más se pueda de recaudo sin quitarle la esencia a la ley en cuanto a la reactivación económica y en no afectar a los más vulnerables”, señaló.