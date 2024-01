Ecopetrol reestructura su deuda mediante una emisión de bonos por 1.850 millones de dólares

La petrolera estatal colombiana Ecopetrol hizo este martes una reestructuración de su deuda mediante una emisión de bonos por 1.850 millones de dólares, dinero que usará para recomprar todos sus títulos con vencimiento en 2025.

La nueva emisión, con un plazo de 12 años, vence el 19 de enero de 2036, tendrá un rendimiento del 8,450 % y una tasa cupón de 8,375 %, informó la empresa en un comunicado.

"El libro de la emisión alcanzó un valor de más de 6.000 millones de dólares, equivalente a aproximadamente 3,2 veces el monto colocado y contó con una demanda de más de 300 inversionistas de Estados Unidos, Europa, Asia y América Latina", indicó la compañía.

Previamente Ecopetrol, la mayor empresa de Colombia, había anunciado que hoy pondría en marcha una oferta para recomprar todos sus bonos emitidos en 2014 en el mercado internacional, que vencen en 2025, "como parte de su estrategia de gestión integral de deuda".

Publicidad

"Conforme a lo anunciado (...) los ingresos netos de la emisión serán usados para financiar la recompra de los bonos con vencimiento en 2025, y para la financiación de gastos diferentes a inversión, dentro de lo que se encuentra la refinanciación de otras obligaciones", señaló.

Según Ecopetrol, "las condiciones obtenidas ratifican la confianza de los inversionistas y del sector financiero en la compañía".

En esta operación intervinieron el Global Bondholder Services Corporation, BBVA Securities Inc., BofA Securities, Inc. y Citigroup Global Markets Inc.

Publicidad

Le puede interesar