El 40.8 % de hogares colombianos viven en arriendo: la principal forma de vivienda, según Dane

En Colombia, el acceso a la vivienda sigue marcando la forma en que viven millones de personas. Según el más reciente informe de la Encuesta Nacional de Calidad de Vida 2025, elaborado por el DANE, el 40,8% de los hogares del país reside en condición de arriendo o subarriendo. Esta cifra confirma una tendencia sostenida en los últimos años, en la que alquilar se ha convertido en la principal forma de ocupación de vivienda por cuarto año consecutivo.

El dato no solo refleja un cambio en las dinámicas habitacionales, sino también las dificultades de acceso a vivienda propia. Aunque el 38,1% de los hogares habita en viviendas propias, ya sea totalmente pagadas o en proceso de pago, la diferencia frente al arriendo evidencia que una gran parte de la población no logra consolidar la propiedad como una opción viable.

Vivienda Foto: ChatGPT

¿Cómo se componen los hogares colombianos?

En términos generales, el país alcanzó en 2025 una población estimada de 53,3 millones de personas, distribuidas en 18,9 millones de hogares y a la par, el tamaño promedio del hogar se ubicó en 2,82 personas, manteniendo una tendencia decreciente que viene registrándose desde años anteriores.

En 2025, el 46,4% tiene jefatura femenina, lo que representa casi la mitad del total nacional. Esta proporción es aún mayor en las cabeceras municipales, donde alcanza el 48,7 %, mientras que en centros poblados y zonas rurales dispersas se ubica en el 38,4 %, mostrando diferencias territoriales marcadas.



Apartamento en arriendo / referencia

La percepción de pobreza también muestra una tendencia a la baja

En 2025, el 37,6% de los jefes de hogar o sus cónyuges se consideran pobres, una reducción frente al 40,4 % del año anterior. Sin embargo, persisten diferencias por género, ya que el 39,5% de las mujeres jefas de hogar se perciben en esta condición, frente al 35,9 % de los hombres. A la par, el 80,5 % de las personas afirma sentirse segura en su entorno, y la satisfacción general con la vida alcanza una calificación promedio de 8,2 sobre 10, reflejando una percepción positiva pese a los retos existentes.



Así se encuentra la tendencia de vivienda y el déficit habitacional

En cuanto a las condiciones de vivienda, el déficit habitacional se redujo a 25,6 %, la cifra más baja registrada desde 2019. Esto representa una disminución frente al 26,8 % reportado en 2024 y consolida una tendencia a la baja desde el 32,8% observado hace seis años. Este indicador incluye tanto problemas estructurales y de espacio como deficiencias en la calidad de las viviendas.

Uno de cada cuatro hogares en Colombia enfrenta algún tipo de déficit habitacional. Esto indica que, aunque hay avances, persisten retos importantes en el acceso a viviendas dignas, especialmente en las zonas más vulnerables.

Vivienda Foto: Gemini

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¿Cómo se encuentran los territorios en materia de conectividad y educación?

En términos de conectividad, el 73,9 % de los hogares cuenta con acceso a internet, ya sea fijo o móvil, lo que representa un incremento frente al 65,6 % registrado en 2024. El aumento ha sido particularmente destacado en las zonas rurales y centros poblados, donde la conectividad pasó del 41,9% al 56,9% en tan solo un año, es decir, un incremento de 15 puntos porcentuales.

En el ámbito educativo, los niveles de asistencia escolar se mantienen altos en las edades tempranas. Más del 96 % de los niños entre 6 y 14 años asiste a la escuela, lo que representa una mejora frente al año anterior. Sin embargo, la situación cambia en los grupos de mayor edad. Entre los adolescentes de 15 a 16 años, la asistencia escolar se reduce al 87,8 %, y en el grupo de 17 a 21 años cae significativamente al 48,4 %.