En 2026, la cartera de vivienda en Colombia crecerá un 8 % alcanzando los $140 billones

El sector de la vivienda en Colombia sigue en expansión, y se espera que en 2026 continúe su crecimiento. Según las proyecciones de la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria), la cartera de vivienda alcanzará los $140 billones, lo que representa un aumento cercano al 8 % en comparación con el año pasado. Este sector, que incluye los créditos hipotecarios, leasing habitacional y otros productos relacionados con la vivienda, ya constituye el 17,5 % del total de los créditos otorgados por las entidades financieras en el país.

“A esto se suma un menor dinamismo en la oferta, reflejado en la caída de las ventas e iniciaciones en los últimos años, así como la ausencia de subsidios, factores que afectan particularmente al segmento de vivienda nueva”, señaló Alejandro Quintero, director de Vivienda y Leasing de Asobancaria.

Al cierre de 2025, la cartera de vivienda alcanzó los $130,4 billones, un aumento significativo del 11,6 % respecto a los $116,8 billones registrados en 2024. De estos $130,4 billones, $99,8 billones corresponden a créditos hipotecarios, mientras que el resto se reparte entre leasing habitacional, $29 billones, y cartera titularizada, $1,6 billones, productos cada vez más utilizados por los colombianos para acceder a vivienda.

Apartamentos en Colombia Foto: referencia, Lexica

El año pasado, los bancos reportaron un número importante de operaciones de financiación. En total, se realizaron 207.600 operaciones, lo que representa un crecimiento del 11,5 % frente a las 186.100 operaciones de 2024. Esto demuestra el creciente interés de los colombianos por acceder a crédito para la compra de vivienda, tanto nueva como usada. En términos de valores, se desembolsaron $16,9 billones en créditos para la compra de viviendas nuevas y $14,9 billones para viviendas usadas.



La vivienda nueva sigue siendo la opción más demandada. De las 207.600 operaciones realizadas en 2025, 114.100 correspondieron a la compra de viviendas nuevas, lo que refleja una fuerte preferencia por estos inmuebles. Por otro lado, se realizaron 93.500 operaciones para la compra de viviendas usadas, lo que también evidencia un mercado dinámico tanto para la construcción como para la reventa de propiedades.

El crecimiento del sector de la vivienda se refleja en su participación dentro de la cartera total de crédito. En 2025, la cartera de vivienda representó el 17,5 % del total de los créditos otorgados en el país, que sumaron $809,9 billones. Esto significa que uno de cada seis créditos en Colombia estuvo relacionado con la vivienda, lo que indica la importancia de este sector para las finanzas de los hogares colombianos.

“En este contexto, estimamos que en 2026 se realizarán cerca de 178.000 desembolsos entre VIS y No VIS, lo que implicaría una reducción de 14,22 % frente a 2025”, añadió el director de Vivienda y Leasing de Asobancaria.

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Para este 2026, Asobancaria espera que la cartera de vivienda siga creciendo, alcanzando los $140,46 billones. Además, se anticipa que se superarán las operaciones de financiación, lo que demuestra la consolidación del mercado de la vivienda como un sector clave para el bienestar económico de los colombianos.