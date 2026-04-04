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Blu Radio  / Economía  / Subida de tasas de interés enfría el sueño de comprar vivienda en Colombia

Subida de tasas de interés enfría el sueño de comprar vivienda en Colombia

La subida de la tasa de interés al 11,25 % vuelve a presionar el bolsillo de los colombianos y pone en pausa decisiones clave como comprar vivienda, pedir un crédito o invertir en un negocio.

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