Subida de tasas de interés enfría el sueño de comprar vivienda en Colombia

La reciente decisión del Banco de la República de elevar la tasa de interés al 11,25 % vuelve a encender las alertas sobre el costo del crédito en Colombia. La medida, que busca contener la inflación, ya empieza a sentirse en el bolsillo de las familias, especialmente en quienes proyectan comprar vivienda, acceder a un crédito hipotecario o financiar un negocio.

En diálogo con Casa Blu, la abogada y economista Mabel Alexandra Sepúlveda explicó que el aumento de 100 puntos básicos significa, en términos prácticos, que endeudarse será más costoso para los colombianos.

"Cuando se suben estas tasas de interés, eso va a hacer que los créditos sean más caros, es decir, endeudarse va a ser más caro en Colombia. Por ejemplo, van a subir las cuotas de vivienda, vamos a pagar más por esas cuotas de vivienda, por esas tarjetas de crédito que tanto utilizan los colombianos para su día a día", señaló.

La experta advirtió que esta decisión no solo afecta a los hogares, sino también a los empresarios que utilizan financiación bancaria para sostener sus operaciones, pagar nómina o expandir proyectos. Según explicó, el primer efecto es una desaceleración del consumo, ya que muchas personas prefieren aplazar decisiones importantes de compra mientras las tasas se mantengan altas.



Banco de la República aumenta en 100 puntos básicos la tasa de interés Fotos: Blu Radio

Uno de los sectores que más siente este ajuste es el de la vivienda VIS y no VIS, debido a que gran parte de los compradores dependen del crédito hipotecario para cerrar financieramente la adquisición de su inmueble.

Sepúlveda explicó que, aunque los créditos con tasa fija ya pactada no cambian automáticamente, quienes hoy estén pensando en comprar vivienda sí enfrentarán un panorama más exigente.

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"Con esta subida de tasas de interés pues obviamente va a ser mucho más costoso adquirir esos créditos y por tanto muchas personas van a comenzar a desistir, de comprar sus viviendas o a postergar aquellos que lo iban apenas a iniciar", afirmó.

La situación también golpea al sector constructor. Las empresas encargadas de desarrollar proyectos inmobiliarios recurren constantemente al sistema financiero para apalancar sus obras, por lo que el aumento de tasas también eleva sus costos y puede ralentizar nuevos desarrollos.

Pese al impacto inmediato, la economista insistió en que la medida busca proteger la economía en el mediano plazo, evitando que la inflación siga alejándose de la meta del 3 %, cuando actualmente se mantiene alrededor del 5,4 %.

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El mensaje para las familias, especialmente aquellas interesadas en adquirir vivienda, es de prudencia financiera y revisión detallada de las condiciones de crédito, pues en el contexto actual cada punto porcentual puede traducirse en cuotas más altas y en la necesidad de reorganizar el presupuesto familiar.

Así, más que un simple dato técnico, la subida de tasas vuelve a tocar uno de los sueños más importantes para miles de colombianos: tener casa propia.