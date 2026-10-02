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Blu Radio  / Economía  / El cambio en las tarjetas Nequi Visa que beneficia a seis millones de usuarios

El cambio en las tarjetas Nequi Visa que beneficia a seis millones de usuarios

Nequi migró el procesamiento de sus tarjetas débito físicas y virtuales a la infraestructura Pismo, desarrollada por Visa.

aplicación de nequi
Nequi es una de las billeteras digitales con más usuarios en Colombia.
Foto: Blu Radio.
Por: Fredy Leonardo Daza
|
Actualizado: 2 de oct, 2026

Nequi completó la migración del procesamiento de más de seis millones de tarjetas débito Nequi Visa a Pismo, la plataforma tecnológica en la nube perteneciente a Visa. De acuerdo con información suministrada por ambas compañías, el cambio técnico busca optimizar la capacidad operativa de la entidad y acelerar la creación de nuevos servicios digitales para sus usuarios en Colombia.

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La actualización abarca más de seis millones de plásticos virtuales y más de 900.000 tarjetas físicas emitidas en el país. Según detalló la entidad financiera en el marco de sus 10 años de operación, la integración a esta nueva plataforma basada en microservicios y APIs en la nube permitirá gestionar transacciones en tiempo real con mayor agilidad.

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Al respecto, Juan Sebastián González, gerente de Pagos y Recaudos de Nequi, sostuvo que contar con servicios de procesamiento a la vanguardia fortalece la oferta de la plataforma para acompañar a personas y comercios. Por su parte, José Lozada, vicepresidente de Servicios de Valor Agregado de Visa para la Región Andina, señaló que la renovación de la infraestructura responde a la demanda actual de experiencias financieras más rápidas y personalizadas.

Nequi completó la migración del procesamiento de más de seis millones de tarjetas débito Nequi Visa
Nequi completó la migración del procesamiento de más de seis millones de tarjetas débito Nequi Visa
Foto: Nequi

Asimismo, Leonardo J. Collado, gerente general de Pismo, afirmó que este paso convierte a Colombia en un referente regional sobre cómo las instituciones financieras migran a sistemas 100 % en la nube aptos para escalar e integrar herramientas de inteligencia artificial.

¿En qué consiste el cambio tecnológico de la tarjeta Nequi Visa?

Según el reporte oficial emitido por las marcas, la migración de la infraestructura de procesamiento implica las siguientes mejoras técnicas:

  • Procesamiento en la nube: adopción de la arquitectura Pismo basada en microservicios para procesar pagos en tiempo real.
  • Mayor capacidad operativa: soporte técnico para la base actual de seis millones de plásticos virtuales y 900.000 físicos.
  • Agilidad en productos: facilidad para integrar nuevas funciones, herramientas de seguridad e innovaciones digitales sin interrumpir el servicio.

¿Cómo afecta el cambio de infraestructura a los usuarios de Nequi?

De acuerdo con lo informado por Visa y Nequi, la migración no requiere trámites adicionales por parte de los clientes.

Los usuarios continuarán utilizando sus tarjetas físicas y digitales mediante la aplicación habitual, contando con el respaldo de una infraestructura orientada a prevenir fallas y soportar el incremento transaccional del neobanco.

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