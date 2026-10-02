Consejo de Estado logra unificar expediente para definir legalidad de Salario Mínimo del 2026

El expediente que cuestiona el aumento del salario mínimo de 2026 quedó listo para que el Consejo de Estado avance hacia una decisión de fondo. La Sección Segunda cerró la etapa de pruebas y dejó el proceso encaminado para sentencia.

La discusión se originó por el Decreto 1469 de 2025, con el que el Gobierno fijó un incremento del 23 % para el salario mínimo. La decisión fue demandada por ciudadanos, gremios y organizaciones, después de que no se alcanzara un acuerdo en la Comisión de Concertación Salarial.

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Ahora, el Consejo de Estado decidió acumular dos nuevas demandas al proceso principal. Con esto, los diferentes cuestionamientos serán estudiados dentro de un mismo expediente, con el propósito de que sean resueltos en una sola sentencia.

Además, el tribunal rechazó las objeciones presentadas por el Ministerio del Trabajo y el Dapre. Las entidades habían alegado problemas formales en las demandas y una indebida acumulación de las pretensiones, pero el Consejo de Estado consideró que esos argumentos no estaban probados.



El tribunal también dejó definidos los once interrogantes que deberá resolver. Entre ellos está establecer si el Gobierno cumplió los criterios de la Ley 278 de 1996 para fijar el salario mínimo, como la inflación, la productividad, el crecimiento del PIB y la capacidad de pago del aparato productivo.

Otro punto central será el concepto de “salario vital”, basado en un estudio de la Organización Internacional del Trabajo, OIT. El Consejo de Estado deberá determinar si este referente podía utilizarse para justificar el incremento o si desplazó indebidamente los criterios establecidos en la legislación colombiana.

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La revisión también incluye el auxilio de transporte de 2026, fijado en 249.095 pesos mediante el Decreto 1470 de 2025. El tribunal estudiará si esta decisión tuvo una motivación técnica suficiente y su relación con la política salarial.

¿Qué sigue en el proceso?

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Como no quedaron pruebas pendientes, el Consejo de Estado ordenó una sentencia anticipada. Las partes tienen diez días para presentar sus alegatos finales y el Ministerio Público deberá entregar su concepto. Después, el expediente regresará al despacho para que se dicte la sentencia que definirá la legalidad del aumento del salario mínimo de 2026.