En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Bruce Mac Master
Gasolina
María Fernanda Cabal
Selección Colombia
WhatsApp Turismo

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Suspenden decreto de era Petro con 'superpoderes' a sindicatos para negociar con sectores económicos

Suspenden decreto de era Petro con 'superpoderes' a sindicatos para negociar con sectores económicos

El decreto 234 de 2026 abría la puerta a negociaciones colectivas que involucraran a sectores económicos completos o a holdings empresariales.

sector economico en Colombia.jpg
Sector económico en Colombia.
Foto: imagen de archivo, UNIR.
Por: Marcela Peña
|
Actualizado: 2 de oct, 2026

El Consejo de Estado suspendió provisionalmente el decreto 234 de 2026, que le permitía a los sindicatos del país presentar pliegos de peticiones unificados a sectores económicos completos o holdings empresariales, en lugar de limitarse a una compañía concreta como ocurría siempre.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

La medida era una de las promesas del gobierno al sindicalismo porque, en su concepto, permitía fortalecer y fomentar las negociaciones colectivas y el derecho de huelga. La medida primero hizo parte de la reforma laboral, pero fue eliminada durante la discusión, y luego el gobierno de Gustavo Petro la adoptó vía decreto. Sin embargo, no se logró instalar formalmente ninguna mesa de negociación.

Últimas noticias

Policía Nacional seguridad vial
Nación

Más de 5.000 policías custodiarán carreteras en semana de receso: proyectan 11 millones de vehículos

Nubia Carolina Córdoba habla por micrófono rodeada de jóvenes con camisetas blancas con la frase 'El Chocó se levanta'
Nación

Gobernadora del Chocó denuncia que el ELN mejoró la tecnología de drones: aumentaron los ataques

Publicidad

Esta es una victoria parcial para gremios como la Andi, la SAC, Fenalco y Acopi, entre otros, que habían demandado el decreto por considerar que la creación de esta clase de negociaciones excedía la facultad de regulación del Gobierno nacional. Los gremios también habían advertido que esta tipo de negociaciones podría ser riesgosa para las empresas, en especial las pequeñas empresas que quedaban sentadas en la misma mesa con grandes compañías del sector.

La decisión del Consejo de Estado no es definitiva, ya que el tribunal continúa analizando las numerosas demandas acumuladas.

"El despacho decretará la suspensión provisional de los efectos del Decreto 234 del 6 de marzo de 2026 porque se acreditó, en sede cautelar, su contradicción con normas superiores, esto es, con los artículos 53 y 189.11 de la Constitución Política, al exceder la potestad reglamentaria del presidente de la República y desconocer la reserva de ley en materia laboral", señala el documento del Consejo de Estado sobre el decreto 234 de sindicatos en Colombia.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Es decir, el Consejo de Estado considera, por ahora, que la creación de este sistema de negociación colectiva con sectores económicos debería haber sido una decisión del Congreso y no del Gobierno nacional.

Publicidad

Relacionados

Consejo de Estado

Gobierno nacional

Publicidad

Publicidad

Publicidad