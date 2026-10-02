"Si la inflación no ha bajado es porque el instrumento está agotado": codirector del BanRep

El codirector del Banco de la República, César Giraldo, aseguró que el panorama para una eventual reducción de las tasas de interés en Colombia continúa siendo incierto y planteó que el actual nivel de la política monetaria podría haber perdido efectividad frente al comportamiento de la inflación.

Durante una entrevista en Meridiano Blu, Giraldo explicó que la tasa de interés del Banco de la República pasó de 9,25 % al cierre de 2025 a 12,25 % en 2026, un incremento de 300 puntos básicos. Según señaló, la tasa real se encuentra alrededor del 6 %, mientras la inflación registra un nivel de 6,24 %.

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"Lo que yo sostengo es que la tasa de interés lleva 2 años siendo altamente contraccionista en términos reales. Es el país que más ha subido la tasa de interés en el mundo, 300 puntos básicos en lo que llevamos de un año, y que si la inflación no ha cedido es porque el instrumento está agotado.

Asimismo, indicó que hay que pensar en otros instrumentos, "pero esa es su visión y no la del Banco de la República, que es la que el gerente transmite".



Déficit fiscal y necesidades de financiamiento

Sobre la situación fiscal, el codirector cuestionó el aumento del gasto contemplado en el nuevo presupuesto y señaló que, si este es aprobado sin modificaciones, el déficit fiscal del próximo año sería cercano al 9,4 % del PIB.

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Giraldo indicó que ese escenario implicaría necesidades de financiamiento del orden de 260 billones de pesos y podría generar interrogantes sobre la capacidad de obtener esos recursos en los mercados de capitales y sobre las tasas a las que se conseguirían.

El funcionario también señaló que el Gobierno ha anunciado un proyecto de ajuste fiscal y conversaciones con el Fondo Monetario Internacional, aunque aclaró que no conoce todavía una propuesta concreta.

Dinero Colombia. Foto: Magnific.

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Fondo Monetario Internacional y reservas

Frente a una eventual utilización de recursos del Fondo Monetario Internacional, Giraldo explicó que existen distintas alternativas y destacó el nivel de reservas internacionales de Colombia.

“El país tiene más de 67 mil millones de dólares de reservas internacionales”, dijo, al considerar que Colombia está “muy lejos de una crisis de balance de pagos”.

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Diferencias dentro de la Junta del Banco de la República

Giraldo también reveló que existen posiciones diferentes dentro de la Junta Directiva sobre el rumbo de las tasas. Según explicó, en la decisión del 30 de septiembre hubo cuatro votos a favor del aumento y dos en contra, además de un voto que planteó un incremento mayor.

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“Yo hago parte de la minoría en esta discusión”, señaló. Agregó que su posición personal como codirector difiere de la visión oficial expresada por el gerente del Banco de la República.

Impacto económico del terremoto

Sobre el terremoto mencionado durante la entrevista, Giraldo explicó que el equipo técnico del Banco de la República ha calculado efectos inicialmente negativos sobre el crecimiento y el PIB potencial.

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No obstante, señaló que el proceso posterior de reconstrucción y recuperación de infraestructura podría generar mayor inversión y actividad económica en el mediano plazo.

Escuche la entrevista completa acá: