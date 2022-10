"El Chapo" no volverá a prisión y Trump no será candidato, dice clarividente Antonio Vázquez Alba, conocido en México como el "Brujo Mayor", predijo este martes 5 de diciembre que el narcotraficante Joaquín "El Chapo" Guzmán no volverá nunca a prisión, pues "en cuanto lo vean, lo matan", y que el magnate y aspirante a la Presidencia de Estados Unidos, Donald Trump, no será candidato.