El partido que rompió récords de domicilios en Colombia: esto fue lo más pedido

El Mundial 2026 no solo paralizó la atención deportiva de millones de colombianos, sino que transformó los hábitos de consumo en el país. Durante los 43 días de competencia, las plataformas digitales registraron cifras históricas en la entrega de productos y alimentos a domicilio.

Solo en la categoría de restaurantes, la plataforma Rappi procesó un acumulado superior a las ocho millones de órdenes, alcanzando un promedio diario de 190.000 pedidos. La cifra representó un incremento cercano al 30 % en las solicitudes de la aplicación en comparación con periodos habituales.

Colombia vs. Portugal: el choque que rompió todos los récords

Los encuentros de la fase de eliminación directa disputado el pasado 5 de julio (con los duelos Brasil vs. Noruega y México vs. Inglaterra) registraron un pico masivo de 240.000 pedidos en un solo día. Sin embargo, la mayor marca operativa para entregas ultrarrápidas la impuso el partido entre Colombia y Portugal.



Durante el enfrentamiento entre la Selección Colombia y el equipo portugués, la función Turbo de Rappi alcanzó un récord absoluto de casi 86.000 pedidos en una sola jornada.

El comportamiento de los usuarios varió según el resultado de la Selección Colombia:



Tras una victoria: la mayor concentración de compras ocurrió inmediatamente después de finalizar el partido.

Sin triunfo: el volumen pico de pedidos se registró durante la hora previa al pitazo inicial.

Las categorías de comida y bebidas que más crecieron

Las fechas en las que compitió el combinado nacional dispararon las compras de alimentos diseñados para compartir en casa. Las alitas se consolidaron como el producto estrella con un aumento del 76,5 % en sus ventas frente al promedio habitual, seguidas por la pizza con un incremento cercano al 60 % y las categorías de panadería y snacks con casi un 50 %.

Rappitenderos Foto: AFP, referencia

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En las compras de última hora a través de entregas en minutos, la demanda diaria promedió 65.000 órdenes, lo que significó un aumento superior al 35 % frente a un día normal. Los artículos más solicitados fueron snacks salados, gaseosas, hielo, pasabocas y licores como cerveza, whisky y aguardiente. Marcas como Michelob, Coronita y Club Colombia lideraron las preferencias del público.

Inversión en el hogar: tecnología y camisetas

El impacto económico de la cita futbolística se extendió más allá del consumo inmediato. Las compras de mayor valor destinadas a adecuar los hogares crecieron un 15 % en comparación con el año anterior, sobrepasando las 240.000 órdenes totales.

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La categoría de tecnología creció un 25 %, impulsada por la adquisición de televisores, proyectores y cables HDMI. Por su parte, la división textil aumentó un 22 %, concentrando la mayor parte de sus ventas en la camiseta oficial de la Selección Colombia, banderas y vuvuzelas.

Matías Laks, Country Manager de Rappi Colombia, destacó que estos eventos culturales y deportivos funcionan como motores clave de dinamización económica, conectando en tiempo real la alta demanda de los usuarios con la oferta de miles de comercios aliados y repartidores en todo el territorio nacional.