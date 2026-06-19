Intelcia: empresas pierden hasta 30 % de sus ingresos por ineficiencias operativas

En medio de la presión por reducir costos y sostener la competitividad, las organizaciones colombianas enfrentan un problema que rara vez aparece de forma explícita en sus balances: las pérdidas asociadas a operaciones poco eficientes. Según un análisis de McKinsey & Company, las compañías pueden perder entre el 20% y el 30% de sus ingresos anuales por esta causa, una cifra que cobra mayor relevancia en un contexto económico exigente.

A ello se suma que, de acuerdo con datos de PwC, uno de cada tres consumidores abandona una marca tras una sola mala experiencia de servicio, lo que evidencia cómo las fallas internas se traducen directamente en pérdida de clientes y deterioro financiero.

Intelcia, compañía especializada en BPO y Customer Experience con operación en Colombia, identificó cinco áreas donde la falta de optimización genera mayores sobrecostos: gestión del talento humano, servicio al cliente, infraestructura en la nube, aprovechamiento de datos e inteligencia artificial, y estrategias de experiencia del cliente.

En materia de talento, el impacto es global. Gallup estima que la baja vinculación de empleados le cuesta a la economía mundial cerca de 8,9 billones de dólares anuales en productividad. En servicio al cliente, la operación con sistemas fragmentados incrementa reprocesos, tiempos de espera y deserción. En infraestructura tecnológica, el sobreaprovisionamiento de servidores y el almacenamiento inactivo elevan costos sin generar valor.



"Las organizaciones están descubriendo que muchos de sus sobrecostos no provienen únicamente del mercado o del contexto económico, sino de procesos internos que dejaron de responder a la velocidad que exige el entorno actual", señaló Ángela Rodríguez, country manager de Intelcia en Colombia.

El sector BPO en el país registra un crecimiento del 8,2 % y supera los 56,5 billones de pesos en ingresos anuales, según la Asociación Colombiana de BPO, BPrO, impulsado por servicios de transformación digital y gestión inteligente de operaciones.

La discusión ya no gira en torno a si las empresas deben transformar sus procesos, sino a la velocidad con que pueden hacerlo antes de que la ineficiencia se vuelva estructural.