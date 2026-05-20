¿Qué hacer con la ropa vieja que ya no usa? El truco para reciclarla en Bogotá y Medellín

La industria textil es una de las que más pesa en el bolsillo y en el medio ambiente global, pues genera entre el 8% y el 10% de las emisiones del planeta. El panorama en nuestro país no se queda atrás: al año se desechan más de 178.000 toneladas de textiles , y lo preocupante es que solo el 2,2% de esos residuos recibe una gestión adecuada. Para hacerle frente a este problema, existen alternativas locales enfocadas en la economía circular que le permiten a la ciudadanía dar un mejor uso a las prendas que ya no utiliza.

El impacto de los residuos textiles en Colombia

El drama de la basura textil en el territorio nacional es evidente debido a las alarmantes cifras de desecho. Ante esta realidad, diversas iniciativas buscan mitigar el impacto ambiental en las principales ciudades mediante la recuperación de materiales como el algodón recuperado y el PET reciclado.

Con respecto a este panorama, Santiago Fajardo, cofundador de Cíclico, afirmó: “Hoy las empresas también son evaluadas por el impacto que generan y la forma en que desarrollan sus procesos. Esta certificación reconoce decisiones relacionadas con la producción, los proveedores y la sostenibilidad”. Esto demuestra que la acumulación de desechos textiles puede reducirse si se transforma la manera en que se gestiona la cadena de valor y la producción local.



¿Qué hacer con la ropa vieja que ya no usa?

Una propuesta destacada para resolver esta pregunta es la de Cíclico, una marca colombiana de moda sostenible que implementa puntos de recolección en sus instalaciones para incentivar el consumo consciente. Durante el año 2025, esta estrategia logró resultados contundentes en materia de reutilización y economía circular:

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Llevar las prendas a contenedores en tiendas: La compañía logró recuperar cerca de 10 toneladas de ropa usada a través de los puntos instalados en sus locales , logrando que el 96% de estas prendas tuviera una segunda vida mediante procesos de reuso, donación o reciclaje.

Puntos de atención en Bogotá y Medellín

Para quienes desean sumarse a esta iniciativa y evitar que sus prendas terminen en la basura, la marca cuenta con presencia física en ubicaciones clave del país. Actualmente, el servicio se encuentra disponible en las siguientes zonas comerciales:

En Bogotá se habilitaron 5 tiendas para la atención del público, incluyendo una reciente apertura en el norte de la ciudad, exactamente en la calle 140 con carrera 9. Por su parte, la ciudad de Medellín cuenta con 1 tienda operando bajo este modelo de triple impacto.