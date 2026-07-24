Revelan la empresa que más inversión social y ambiental hace en el país: este es el raking

El Índice de Inversión Social y Ambiental Empresarial (IISAE) dio a conocer el ranking general, de acuerdo con el desempeño del 2025, de las empresas con más inversión social y ambiental en donde la primera posición se la quedó Bavaria, seguida de Alquería y PepsiCo, demostrando el aporte que generan más allá de lo económico.

Este estudio, desarrollado por Arteaga Latam, evaluó a 318 empresas y su comportamiento en cinco frentes clave de inversión social y ambiental: cómo la integran al negocio, cómo la gestionan, qué esfuerzo financiero realizan, con quién se articulan y qué tanto reconocimiento reciben por sus prácticas. Los hallazgos confirman que, aun en un entorno retador, numerosas compañías están probando en la práctica que mejor siempre es posible.

"El top 30 del IISAE 2025 reúne empresas de distintos sectores, tamaños y regiones del país. Tras las primeras diez posiciones, la clasificación incluye organizaciones como Postobón, Colanta, Uniban, Banco Davivienda y Claro Colombia (Comcel), que consolidan el primer bloque del ranking. El segundo bloque del top 30 lo encabeza Alpina y se cierra con Incolmotos Yamaha en el puesto 30, junto a empresas como AIR-E, Universidad EAFIT, Natura, Incauca, Promigas, SierraCol Energy y Comfenalco Valle Delagente", explicaron a través de un comunicado.

Además, se tuvo en cuenta examina si esas inversiones están conectadas con el negocio, cuentan con planeación y seguimiento, representan un esfuerzo proporcional.



Bavaria Foto: Bavaria

Ranking de Índice de Inversión Social y Ambiental Empresarial 2025