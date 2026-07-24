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Revelan la empresa que más inversión social y ambiental hace en el país: este es el raking

El Índice de Inversión Social y Ambiental Empresarial confirma que, incluso en un contexto desafiante, mejor siempre es posible en la manera de invertir social y ambientalmente.

El ranking del Índice de Inversion Social y Ambiental.jpg
El ranking del Índice de Inversion Social y Ambiental //
Foto: suministrada
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 24 de jul, 2026

El Índice de Inversión Social y Ambiental Empresarial (IISAE) dio a conocer el ranking general, de acuerdo con el desempeño del 2025, de las empresas con más inversión social y ambiental en donde la primera posición se la quedó Bavaria, seguida de Alquería y PepsiCo, demostrando el aporte que generan más allá de lo económico.

Este estudio, desarrollado por Arteaga Latam, evaluó a 318 empresas y su comportamiento en cinco frentes clave de inversión social y ambiental: cómo la integran al negocio, cómo la gestionan, qué esfuerzo financiero realizan, con quién se articulan y qué tanto reconocimiento reciben por sus prácticas. Los hallazgos confirman que, aun en un entorno retador, numerosas compañías están probando en la práctica que mejor siempre es posible.

"El top 30 del IISAE 2025 reúne empresas de distintos sectores, tamaños y regiones del país. Tras las primeras diez posiciones, la clasificación incluye organizaciones como Postobón, Colanta, Uniban, Banco Davivienda y Claro Colombia (Comcel), que consolidan el primer bloque del ranking. El segundo bloque del top 30 lo encabeza Alpina y se cierra con Incolmotos Yamaha en el puesto 30, junto a empresas como AIR-E, Universidad EAFIT, Natura, Incauca, Promigas, SierraCol Energy y Comfenalco Valle Delagente", explicaron a través de un comunicado.

Además, se tuvo en cuenta examina si esas inversiones están conectadas con el negocio, cuentan con planeación y seguimiento, representan un esfuerzo proporcional.

Bavaria
Bavaria
Foto: Bavaria

Ranking de Índice de Inversión Social y Ambiental Empresarial 2025

  1. Bavaria
  2. Alquería
  3. PepsiCo Colombia
  4. ECOPETROL S.A.
  5. Esenttia
  6. Organización Carvajal S.A.
  7. Colsubsidio
  8. Cementos Argos
  9. Compañía Nacional de Chocolates
  10. Corona Industrial S.A.S.
  11. Postobón S.A.
  12. COLANTA
  13. Uniban
  14. Banco Davivienda
  15. Comunicación Celular S.A. – Comcel S.A. (Claro Colombia)
  16. Alpina
  17. AIR-E
  18. Universidad EAFIT
  19. GreenLand Investments SAS
  20. Universidad Simón Bolívar
  21. Natura Cosméticos LTDA
  22. Incauca
  23. Oleoducto de los Llanos Orientales (ODL)
  24. Fundación Cardioinfantil – LaCardio
  25. Promigas
  26. Fundación Clínica Universitaria Bolivariana
  27. Acesco Colombia
  28. SierraCol Energy
  29. Caja de Compensación Familiar del Valle del Cauca – Comfenalco Valle Delagente
  30. Incolmotos Yamaha
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