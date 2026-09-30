Empresas colombianas enfrentan el reto de escalar en Estados Unidos más allá de las exportaciones

Estados Unidos se mantiene como uno de los principales destinos de las exportaciones colombianas, pero para las compañías que buscan consolidarse en ese mercado el desafío comienza a ser otro: pasar de vender productos o servicios a construir una operación capaz de sostener y financiar su crecimiento.

Según cifras del DANE, las exportaciones colombianas alcanzaron US$4.690,7 millones FOB en julio de 2026, un aumento de 5,9 % frente al mismo mes de 2025. Durante el año, Estados Unidos se ha mantenido como el principal destino de las ventas externas del país.

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Sin embargo, convertir esas ventas en una presencia empresarial permanente implica tomar decisiones que van más allá de la estrategia comercial. La selección del estado, la estructura legal y tributaria, la operación financiera, la protección de activos y la capacidad para incorporar nuevos clientes son algunos de los factores que deben evaluarse antes de establecer una compañía.

“Uno de los errores más frecuentes es pensar que entrar a Estados Unidos consiste en crear una compañía y comenzar a facturar. Esa es apenas la puerta de entrada. La verdadera pregunta es si la estructura que se está creando hoy podrá soportar el crecimiento de la empresa mañana”, explica Mauricio Sandoval, especialista en Alianzas Estratégicas de Prodezk.



El reto también está relacionado con las diferencias entre los 50 estados. Las condiciones tributarias, regulatorias y laborales varían, por lo que elegir una jurisdicción únicamente por la facilidad para constituir una empresa puede generar una estructura que no corresponda con la operación real.

En ese proceso, las compañías deben considerar dónde están sus clientes, proveedores y trabajadores, sus necesidades logísticas, el tipo de actividad económica y sus expectativas de inversión y financiamiento.

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La internacionalización también exige integrarse al ecosistema financiero estadounidense para gestionar pagos, proveedores, clientes y, según el perfil de cada compañía, acceder a productos financieros.

Así, el reto para las empresas colombianas ya no es únicamente conquistar consumidores en Estados Unidos, sino construir una estructura que les permita operar y crecer de manera sostenible en ese mercado.