En el primer trimestre, ganancias de Grupo Energía de Bogotá crecieron 0,9 %

El Grupo Energía de Bogotá (GEB) dio a conocer los resultados financieros del primer trimestre de este año.



El grupo empresarial informó que durante dicho período ganó $536.000 millones, un 0,9 % más que lo reportado en el mismo periodo del año pasado. Por su parte, los ingresos operacionales decrecieron en los primeros tres meses de 2017 en 16,8 %, como consecuencia principalmente de la fusión de Empresa de Energía de Cundinamarca.



Entre tanto, los ingresos reportados en los segmentos de transmisión de electricidad y distribución de gas natural crecieron al 3,9 % y 5,7 % respectivamente.



Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias económicas:



- Ganancias de Bancolombia crecieron 53 % en el primer trimestre del año: En el primer trimestre de este año Bancolombia ganó $609.000 millones, un 53% por encima de las utilidades registradas en los primeros tres meses del año pasado, que fueron de $397.000 millones. Entre enero y marzo los ingresos netos por intereses de la entidad totalizaron $2,6 billones, con un crecimiento de 6,4% frente al mismo período del año pasado. Este crecimiento esta explicado por el aumento en el margen neto de interés, por mayores volúmenes de cartera denominada en pesos y por el buen desempeño del portafolio de inversiones.



- Este miércoles Cementos Argos emitirá bonos en la BVC por $800.000 millones: Este 24 de mayo, Cementos Argos realizará una subasta de bonos ordinarios en la Bolsa de Valores de Colombia, BVC, por un valor de $800.000 millones, con la posibilidad de sobre-adjudicar hasta $200.000 millones, lo que significaría un total de $1 billón de pesos. Los papeles serán ofrecidos en tres series con plazos de 6,13 y 25 años. El 100 % de los recursos serán utilizados para la sustitución de pasivos financieros y para capital de trabajo.



- Avianca anunció cinco nuevas rutas en Colombia: La aerolínea anunció que a partir de agosto pondrá en marcha cinco nuevas rutas domésticas en Colombia, como respuesta a la demanda de tráfico entre diversas regiones del país y buscando impulsar el desarrollo del sector turístico nacional...Las nuevas rutas incluyen conexiones directas con vuelos directos entre Medellín y Cartagena con San Andrés, Islas. De igual modo, los viajeros tendrán la posibilidad de movilizarse en vuelos directos desde Cali con destino a Bucaramanga, Santa Marta y San Andrés. Con estas nuevas rutas, la Aerolínea pone a disposición de los viajeros del mercado doméstico colombiano, más de 3.000 sillas adicionales a la semana.



-Desde este martes comenzaron las visitas preventivas de la SuperIndustria a parqueaderos en 20 localidades de Bogotá y 12 capitales de departamento. Con estas inspecciones la entidad verificará si estos establecimientos están cumpliendo las normas de protección al consumidor.



-Bancolombia financiará la construcción de la primera zona franca exclusiva de servicios en Colombia: Bancolombia se convirtió en el socio estratégico para la construcción de la primera fase del proyecto de Zonamerica, una zona franca exclusiva de servicios que se instalará en Cali la capital del Valle del Cauca. Luego de un análisis del sector financiero, Zonamerica tomó la decisión de financiar a través de Bancolombia el 60 % de la primera etapa del proyecto, una inversión de aproximadamente 100 mil millones de pesos. La construcción de la zona franca, que se realizará en etapas, alcanzará una inversión total de US$350 millones, con una superficie de 38 hectáreas urbanizadas, con 18 edificios que agrupan 173.000 metros cuadrados.



-En marzo, las importaciones de zonas francas colombianas aumentaron 38%: El DANE reveló que en marzo de 2017 las importaciones totales de mercancías desde las zonas francas colombianas ascendieron a US$183,1 millones, lo que significó un aumento de 38%, respecto a los US$132,8 millones registrados en marzo de 2016. Este no se registraba para los meses de marzo desde el 2010 y se debe gran parte a combustibles y aceites minerales y sus productos...Por su parte, en marzo de 2017 las exportaciones totales de mercancías desde las zonas francas colombianas representaron US$222,8 millones y registraron una caída de 2,7% frente a los US$229,0 millones.



- Cabify no pagará multa y presentó recurso de reposición ante Superintendencia de Transporte: Tal como se dio a conocer en días pasados, la Superintendencia de Puertos y Transportes impuso a Cabify una multa que supera los 516 millones de pesos, por facilitar la violación de las normas sobre la prestación del servicio público de transporte automotor especial y el servicio público de transporte individual de pasajeros. ... Sin embargo, Cabify anunció hoy que no contempla el pago de la multa como una posibilidad y que mañana miércoles interpondrá un recurso de reposición ante la Superintendencia de Puertos y Transporte. En los próximos días se espera conocer la respuesta de la Supertransporte respecto al recurso de reposición que presentará Cabify el día de mañana.



- El Gobierno radicó el proyecto de modificación al sistema general de regalías que se debatirá mañana en el Congreso de la República.



- El presidente de Estados Unidos Donald Trump pidió recortar recursos para Colombia: Así se desprende del proyecto de presupuesto que la Casa Blanca le presentó al Congreso de Estados Unidos para el ciclo fiscal comprendido entre el 1 de octubre y el 30 de septiembre de 2018. En el documento, se pide que los recursos que se destinan para Colombia en 2018 sean de apenas 251 millones de dólares; es decir, 140 millones de dólares menos de lo que recibió este año el país, cuando percibió de Estados Unidos 391 millones de dólares en ayuda financiera. En el caso de Colombia, se estima que la reducción de recursos afectaría el apoyo económico al fin del conflicto colombiano que anunció en 2016 el expresidente Barack Obama a través del denominado ‘Paz Colombia’, que contempla, solo en 2017, recursos por el orden de los más de 450 millones de dólares para apoyar el posconflicto.



- El presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), Luis Fernando Andrade, anunció que la entidad iniciará el proceso de caducidad del contrato en concesión de otro proyecto 4G en el caribe (vía Puerta de Hierro - Palmar de Varela y Carreto - Cruz del Viso), por un valor de $474 mil millones a cargo de la compañía española Sacyr.



-El año pasado, los activos del sector público colombiano aumentaron más de 6 %: La Contaduría General de la Nación reveló que para la vigencia 2016, se consolidó el universo de entidades contables públicas que conforman el Sector Público, registradas en su base de datos, las cuales suman 3.762 entidades... En comparación con 2015, 13 entidades más registraron información contable... De este grupo, 354 son del nivel nacional y 3.406 del nivel territorial, más el Banco de la República y el Sistema General de Regalías...Así las cosas al 31 de diciembre de 2016, el Balance General consolidado del Sector Público registró activos por valor de $1.207,9 billones, que equivalen al 140 % del Producto Interno Bruto (PIB) del país, entendido como el total de la economía colombiana, activos que para 2015 eran de $1.133,2 billones, lo que representó un aumento de aproximadamente 6,5%.



- Venezuela presentó nuevo sistema cambiario: Este martes, el país presentó un nuevo sistema cambiario que funcionará a través de subastas de divisas con precios establecidos en bandas fijadas por el Banco Central con el cual el Gobierno venezolano pretende normalizar el flujo de dólares necesarios para activar la ya desplomada economía...El mecanismo, el quinto que pone en funcionamiento el Gobierno del presidente Nicolás Maduro, está sujeto al estricto control de cambios vigentes desde 2003 y sustituye al Sistema Marginal de Divisas, bajo el cual las divisas eran vendidas en alrededor de 700 bolívares por dólar.



INDICADORES ECONÓMICOS



La carga de café subió y se comprará el miércoles en promedio a $785.000 y en el mercado internacional la libra del grano este martes cayó a US$1,3025.



El precio de la papa, uno de los alimentos que más peso tiene en la canasta familiar, por kilo en Bogotá bajó a $680, en Medellín cayó a $1.000 y en Cali subió y se ubicó en $620.



En Estados Unidos el petróleo WTI subió a US$51,47 y el crudo europeo tipo Brent subió y se ubicó en US$54,20 por barril.



Finalmente, el dólar en casas de cambio se mantuvo estable se compró a $2.700 y se vendió a $2.780. Y la Tasa Representativa del Mercado que regirá el miércoles subió a $2.904,61.