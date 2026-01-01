Caribeña Noche resultado del último sorteo hoy jueves 1 de enero de 2026

La Caribeña Noche continúa consolidándose como uno de los juegos de chance más representativos del Caribe colombiano. Con una trayectoria que ha ganado reconocimiento a lo largo del tiempo, este sorteo nocturno se ha convertido en una consulta habitual para miles de personas que revisan los resultados cada noche, motivadas tanto por la posibilidad de ganar como por la tradición que acompaña al juego en distintas regiones del país.

La constancia en sus sorteos y la publicación oportuna de los números ganadores han sido claves para que la Caribeña Noche mantenga una alta participación y un seguimiento permanente por parte de los apostadores, quienes confían en la transparencia y regularidad del sorteo.



Resultado oficial de la Caribeña Noche hoy, 1 de enero de 2026

Durante el sorteo realizado en la noche del jueves, 1 de enero de 2026, se confirmó la combinación que definió la suerte de numerosos jugadores. El resultado oficial fue el siguiente:



Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta balota:

Estos son los datos que deben compararse directamente con los tiquetes de apuesta para verificar posibles aciertos.



¿A qué hora se juega la Caribeña Noche?

La Caribeña Noche se sortea todos los días a las 10:30 p. m. Los resultados oficiales se publican pocos minutos después de finalizada la transmisión, lo que permite una consulta rápida, segura y confiable a través de los canales autorizados.

Este horario fijo hace parte de la rutina nocturna de muchos apostadores del Caribe colombiano y de otras zonas del país, facilitando el seguimiento constante del sorteo y la verificación oportuna de los números ganadores.



Modalidades de juego disponibles

Uno de los principales atractivos de la Caribeña Noche es la variedad de modalidades de apuesta, diseñadas para distintos perfiles de jugadores y niveles de riesgo:



Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto de las cuatro cifras.

acierto exacto de las cuatro cifras. Cuatro cifras combinado: acierto de las cifras sin importar el orden.

acierto de las cifras sin importar el orden. Tres cifras directo: c oincidencia exacta de las tres últimas cifras.

oincidencia exacta de las tres últimas cifras. Tres cifras combinado: acierto de las tres últimas cifras en cualquier orden.

acierto de las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras (pata): acierto de las dos últimas cifras.

acierto de las dos últimas cifras. Una cifra (uña): acierto de la última cifra.

Esta diversidad permite que cada participante elija la modalidad que mejor se adapte a su estrategia, experiencia y presupuesto.



Costos de las apuestas

La Caribeña Noche se caracteriza por ofrecer valores accesibles, lo que favorece una participación amplia y responsable:



Apuesta mínima: $500

$500 Apuesta máxima por jugada: $10.000

$10.000 Límite por tiquete: $25.000

Estas condiciones la posicionan como una de las alternativas más competitivas dentro del chance nocturno en Colombia.



¿Cómo reclamar un premio?

Para reclamar un premio de la Caribeña Noche, los ganadores deben cumplir con los siguientes requisitos:



Presentar el tiquete original en buen estado.

Mostrar documento de identidad, en original y fotocopia.

Dependiendo del monto del premio, calculado en UVT, el operador autorizado puede solicitar documentación adicional, de acuerdo con la normativa vigente. Siempre se recomienda verificar la información en los canales oficiales antes de iniciar cualquier trámite de cobro.