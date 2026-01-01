Sinuano Noche resultado del último sorteo hoy jueves 1 de enero de 2026

El Sinuano Noche sigue consolidándose como uno de los juegos de chance más representativos del Caribe colombiano. Con el paso del tiempo, este sorteo nocturno se ha convertido en una tradición para miles de personas que, cada noche, consultan los resultados con la ilusión de que la suerte los acompañe. Su constancia, facilidad de participación y arraigo regional lo mantienen como una de las opciones más consultadas dentro del panorama de juegos de azar en Colombia.

Resultado oficial del Sinuano Noche

La organización del sorteo dio a conocer la combinación ganadora correspondiente al jueves 1 de enero de 2026, una jornada seguida con atención por los jugadores habituales del chance.



Resultado oficial:

Número ganador:

Tres últimas cifras:

Dos últimas cifras:

Quinta balota:

Estos son los únicos números que deben compararse con los tiquetes de apuesta para confirmar posibles aciertos.

Un juego tradicional, accesible y en constante evolución

El éxito del Sinuano Noche se explica por su equilibrio entre tradición y accesibilidad. Los valores de apuesta, que van desde $500 hasta $25.000, permiten la participación de jugadores con distintos presupuestos, reforzando su carácter popular y masivo.

Durante 2025, el sorteo incorporó una actualización relevante: la quinta balota. Esta novedad amplió las combinaciones posibles y aumentó las opciones de premio, sin modificar la mecánica tradicional que los jugadores ya conocen. Gracias a ello, tanto apostadores frecuentes como nuevos participantes pudieron adaptarse fácilmente al cambio.

Horario y transmisión oficial

El Sinuano Noche se juega todos los días a las 10:30 p. m., con transmisión oficial en vivo. Este horario fijo facilita la planificación de las apuestas y la consulta oportuna de los resultados. La transparencia del proceso y la publicación constante de los números ganadores fortalecen la confianza del público en este sorteo nocturno.

Modalidades de apuesta del Sinuano Noche

Para adaptarse a diferentes perfiles de jugadores, el Sinuano Noche ofrece varias modalidades de apuesta:



Cuatro cifras directo (superpleno): acierto exacto del número de cuatro cifras.

acierto exacto del número de cuatro cifras. Cuatro cifras combinado: acierto de las cuatro cifras en cualquier orden.

acierto de las cuatro cifras en cualquier orden. Tres cifras directo: coincidencia exacta de las tres últimas cifras.

coincidencia exacta de las tres últimas cifras. Tres cifras combinado: acierto de las tres últimas cifras en cualquier orden.

acierto de las tres últimas cifras en cualquier orden. Dos cifras (pata): acierto de las dos últimas cifras.

acierto de las dos últimas cifras. Una cifra (uña): acierto de la última cifra.

Cada modalidad entrega premios proporcionales al valor apostado y al tipo de jugada, permitiendo estrategias flexibles para jugadores ocasionales y apostadores con mayor experiencia.

¿Cómo reclamar un premio del Sinuano Noche?

El proceso para reclamar un premio es sencillo y seguro. El ganador debe presentar:El tiquete original en buen estado.El documento de identidad original y una fotocopia legible.Según el valor del premio, medido en UVT, pueden solicitarse requisitos adicionales:



Menos de 48 UVT: documentos básicos.

documentos básicos. Entre 48 y 181 UVT: documentos básicos y formato SIPLAFT.

documentos básicos y formato SIPLAFT. Más de 182 UVT: documentos básicos, formato SIPLAFT y certificación bancaria vigente (no mayor a 30 días).

Cumplir con estos requisitos garantiza un pago oportuno y reafirma el compromiso del Sinuano Noche con la legalidad, la transparencia y la confianza de sus jugadores.