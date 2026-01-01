El susto que Luis Alberto Posada le pegó a sus fans en Cali: "No puedo más"

Lo que era un momento de alegría para los fans de Luis Alberto Posada, por poco, termina en una noche de tristeza para todos los que llegaron a su concierto en el marco de la Feria de Cali. Pero a la final todo se trató de una broma pesada del cantante de música popular.

Fue el pasado 29 de diciembre, allí, Posada se subió al escenario y aseguró "no sentirse bien" y "estar molesto" porque había pedido un buen sonido para su presentación y al ver que "no cumplieron", decidió retirarse y anunciar que no se presentaría esa noche en Cali, por supuesto, esto dejó sorprendidos a sus fans y tristes ya que esperaban verlo esa noche.

"Ustedes no tienen la culpa, pero a Javier González y a Gilberto Cárdenas les dije: ‘consíganme un buen sonidazo’, pero definitivamente con este sonido no puedo más. Que Dios los bendiga, hasta la próxima", fueron las palabras antes de retirarse del escenario, lo que alcanzó a causar un breve malestar entre los asistentes al evento.

Luis Alberto Posada Foto: Instagram @posadarecords_

Pero la preocupación duró muy poco, pues en minutos dijo: "Pasenla por inocente" y retornó al escenario para interpretar sus mejores temas, asegurando, además, que el sonido estaba perfecto y todo fue parte de la "broma".



"El sonido de ayer no estaba óptimo para cantar. ESA FUE LA INOCENTADA DE AYER. Volvieron a caer, mi gente linda", dijo el artista a través de sus redes sociales.

'El Rey de la Música Popular' causó risas tras lo sucedido y, de igual manera, dio su presentación con normalidad en donde cantó éxitos como "Tu Amor Desaparecio", "El Precio De Tu Error"; "Doble Dosis de Licor", Cuéntale a Él", entre otros, que hicieron de esta presentación de Luis Alberto Posada algo inolvidable e ideal para el marco de la Feria de Cali.