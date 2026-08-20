Esta es la tasa de vivienda más baja del mercado para afectados por terremoto

Una nueva medida busca facilitar la recuperación de los hogares afectados por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el pasado 10 de agosto. Bancolombia anunció una línea de financiación para vivienda con una tasa del 8 % efectivo anual durante toda la vida del crédito, con la que espera beneficiar a cerca de 7.000 familias damnificadas por el sismo.

La entidad financiera explicó que esta iniciativa hace parte de un paquete de medidas diseñado para apoyar la reconstrucción de las zonas afectadas. Además de los créditos de vivienda, se habilitarán opciones de financiación para consumo y microcrédito con una tasa del 10 %, así como alternativas dirigidas a empresas y gobiernos territoriales que participan en la recuperación económica y social de sus regiones.

De acuerdo con la información del banco, las nuevas condiciones representan reducciones de hasta 50 % frente a las tasas actuales. El propósito es que las familias puedan acceder a recursos para reconstruir o recuperar sus viviendas, mientras que las empresas y administraciones locales dispongan de herramientas financieras para reactivar sus actividades después de la emergencia.

El alcance de la estrategia también contempla al sector productivo. Bancolombia estima que sus medidas podrían respaldar a hasta 13.500 empresas, además de los miles de hogares afectados y las autoridades territoriales que están al frente de los procesos de recuperación. De esta manera, la entidad busca acompañar no solo la reconstrucción de viviendas, sino también la reactivación de las economías locales.



La iniciativa se conoce mientras continúa la llegada de ayuda humanitaria internacional para atender a las personas damnificadas. Según información de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), Colombia ha recibido 640 toneladas de asistencia procedentes de una decena de países, con suministros que incluyen alimentos, medicamentos, agua potable, kits de higiene, insumos médicos y elementos para atender la emergencia.

Donación en El Campín para damnificados Instagram: @senciabogota

La ayuda ingresó por los aeropuertos de Bogotá, Cali, Medellín y Pereira y fue enviada por gobiernos, organismos internacionales, entidades de cooperación y organizaciones humanitarias de Estados Unidos, México, Ecuador, Chile, El Salvador, Perú, Israel, India, Paraguay, China y España. Para facilitar el ingreso de estos recursos, la Dian puso en marcha un operativo especial con más de 2.000 funcionarios encargados de agilizar los procedimientos aduaneros y la movilización de los suministros.

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Parte de estos elementos está siendo trasladada al Chocó, departamento donde se localizó el epicentro del terremoto, en el municipio de San José del Palmar, y que también registró afectaciones en Quibdó y otros municipios.