¿Cómo financiar la reconstrucción del país? ANIF explica de dónde podría salir el dinero

El esfuerzo financiero para la reconstrucción de las zonas impactadas por el terremoto en el país podría ascender a valores entre los 30 y los 40 billones de pesos, lo que equivale a un rango de entre 1,6 y 2 puntos del Producto Interno Bruto (PIB).

Así lo estimó en Mañanas Blu el presidente de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF), José Ignacio López, quien presentó un paquete de seis propuestas para atender la emergencia sísmica y financiar los trabajos de infraestructura sin deteriorar las finanzas públicas.

Una de las iniciativas más destacadas del gremio económico busca liberar de forma temporal los ingresos estatales con destinación específica mediante la figura del estado de excepción.

Dinero Colombia. Foto: archivo Blu Radio.

"En esta tragedia se podría usar la emergencia económica para, con decretos con fuerza de ley, transitoriamente liberar esas rentas hacia necesidades tan apremiantes como reconstrucción de colegios, de hospitales, entre otros", afirmó López.



Uso de fondos del Sena e ICBF

Al ser consultado sobre el posible impacto que tendría esta medida en el presupuesto de entidades como el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), el dirigente sostuvo que la propuesta se apoya en los ingresos adicionales que ha recibido el instituto de formación técnica.



"Al SENA le está llegando recursos importantes por esa razón. Y pensamos que con esos recursos más algo del presupuesto ya apropiado se puede cubrir las necesidades básicas del SENA y podemos redireccionar esos recursos a cosas tan importantes como reconstruir escuelas", explicó López, quien argumentó que "de qué nos sirve tener el Sena con muchos recursos si los niños no pueden ni siquiera ir al colegio".



Redireccionamiento presupuestal y crédito accesible

Dentro del abanico de propuestas, ANIF plantea reasignar partidas presupuestales que no han sido ejecutadas en el Presupuesto General de la Nación ni en el Sistema General de Regalías, lo que podría aportar entre 20 y 30 billones de pesos a la atención del sismo.

El dirigente citó como ejemplo la baja ejecución observada en los fondos asignados para la infraestructura vial secundaria. La entidad cree que "las comunidades no están viendo el beneficio, y ahora sí necesitamos los recursos para atender este terremoto".

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Para mitigar la pérdida de empleos y la suspensión de actividades comerciales entre vendedores informales, hoteleros y caficultores, López propuso habilitar los esquemas de obras por impuestos y poner en marcha líneas de crédito con garantías estatales.

"Generar mucho más crédito a través de un sistema de garantías, como ocurrió en la pandemia, usando el Fondo Nacional de Garantías para que haya crédito garantizado entre un 60 % y un 90 %", indicó el economista.

Finalmente, el gremio sugirió crear la opción de un aporte voluntario en la declaración de renta de personas naturales, el cual operaría como un anticipo tributario para las siguientes vigencias fiscales.