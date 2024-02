¿Está garantizado el suministro de petróleo y gas en este 2024?

El año pasado, finalizando, se presentaron tal vez algunas dificultades en el suministro de algunas empresas, de algunas industrias grandes en la costa Caribe, pero en general siempre es un sector estable que además llega a cada rincón del país, el gas natural que utilizan millones de colombianos está disponible garantizado de manera permanente.

Bueno, yo creo que el gran reto del 2024 y los siguientes años es que garanticemos el suministro de gas de una manera confiable.

“Cuando digo garantizar el suministro de gas, es que trabajemos con los proyectos estratégicos que van a agregar moléculas de gas para garantizar ese servicio, no solo de gas, también de energía eléctrica, Ricardo, porque en esta época del fenómeno de El Niño”. Tú mismo lo has dicho, 36 millones de colombianos hoy tienen gas en sus casas, pero tenemos también otro reto, y el otro reto adicional es sustituir el uso de leña para la cocción en hogares vulnerables, que están no solamente en zonas rurales, sino también en zonas intermedias”

Murgas aclaró que el gas natural, a diferencia de combustibles tradicionales, es un energético de bajas emisiones. La coyuntura actual es bien particular porque por cuenta del fenómeno de El Niño disminuye el nivel de los embalses y eso hace que se empiecen a activar los planes B, que, en muchos casos, para que llegue la energía a los hogares y que llegue a las industrias, tenga que provenir de las termoeléctricas, que se mueven con gas.

¿Ese gas está garantizado el gas en este 2024?

“Sí, el gas para las termoeléctricas está garantizado en este fenómeno del niño y en los siguientes años, para las termoeléctricas. Hoy, con este fenómeno del niño, estamos generando el 26% de la energía que consumimos con gas natural. en los fenómenos anteriores, ese valor inclusive llegó a estar en el 40%, razón por la cual se convierte en una necesidad del país que nosotros le demos prioridad a incrementar la oferta de gas local y que también habilitemos todas las fuentes de gas natural externa”, señaló.

Finalmente, se refirió al bono de chatarrización que cubre hasta el 90% del valor presente neto del vehículo que se chatarriza, porque además el gobierno nacional, a través de Banco Holdings, les está otorgando un bono para sustituir esos vehículos de hasta 120 millones de pesos. Y la industria del gas natural les ofrece un crédito con tasas competitivas de interés hasta el 75% del valor faltante.