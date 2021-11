Este es el top 10 de las marcas más valiosas del 2021 en Colombia

Con Poker y Aguila a la cabeza, el ranking de marcas colombianas más valiosas del 2021, en la categoría de productos, reveló que Nutresa se quedó sin marcas dentro del top diez de este segmento.

Este año, Noel y Zenú, de Nutresa, fueron desplazadas a las posiciones 11 y 15, respectivamente. Bavaria fue quien capitalizó este movimiento y ahora Malta Leona y Águila Zero ocupan las casillas 7 y 10.

Así lo refleja el estudio de las marcas colombianas más valiosas del 2021, que realiza desde hace 21 años la firma de consultoría Compassbranding en las categorías de productos, servicios y grupos empresariales.

El top 10 de las marcas más valiosas del 2021 en Colombia

1. Poker: más de US$ 500 MM

2. Aguila: más de US$ 500 MM

3. Pony Malta: entre US$ 100MM y US$ 300 MM

4. Club Colombia: entre US$ 100MM y US$ 300 MM

5. Aguila Light: entre US$ 100MM y US$ 300 MM

6. Argos: entre US$ 100MM y US$ 300 MM

7. Malta Leona: entre US$ 100MM y US$ 300 MM

8. Alpina: entre US$ 50MM y US$ 100 MM

9. Aguila Zero: entre US$ 50MM y US$ 100 MM

10. Costeña: entre US$ 50MM y US$ 100 MM

“A pesar de estos cambios en los primeros lugares, el listado completo en la clasificación de productos demuestra que Nutresa es la cabeza del portafolio de marcas más grande y valioso del país, incluso por encima de Bavaria”, dijo Fernando Gastelbondo, presidente de Compassbranding y autor de la investigación.

El gran ganador del estudio

El estudio de marcas colombianas más valiosas 2021 en la categoría de servicios dejó un gran ganador: la marca Tostao. Pasó del puesto 49 en el 2020 al lugar 25. Ahora está valorado en el segmento entre 15 millones de dólares y 50 millones de dólares.

Lo importante, resaltó el analista, es que aunque el desempeño financiero del negocio central de Tostao atraviesa dificultades, la marca le genera, por sí sola, ingresos netos a través de su licenciamiento.

