“Esto no está resuelto, pero es un primer paso”: Juan R. Ortega tras finalizar consultas previas

El proyecto Colectora, liderado por el Grupo de Energía de Bogotá, concluyó las consultas previas con las comunidades de La Guajira. Esta iniciativa tiene como objetivo transportar las energías limpias en la región y fomentar un desarrollo sostenible. Además, contempla la construcción de una línea de transmisión que contará con dos circuitos y transportará mil kilovatios hora de energía limpia al país.

Según Juan Ricardo Ortega, presidente del Grupo de Energía de Bogotá, en diálogo con Mañanas Blu, “esta infraestructura es esencial para garantizar el suministro de energía, entre otros lugares, a la Costa Atlántica, reducir los precios y solucionar problemas de escasez”.

El proceso de negociación y consultas previas se basó en el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que establece la necesidad de informar a las comunidades sobre proyectos que afecten su territorio. Se llevaron a cabo talleres y diálogos abiertos para presentar el proyecto en su totalidad, incluyendo su ubicación y las compensaciones ofrecidas para mitigar cualquier impacto negativo.

Ahora, si bien las consultas previas con las comunidades de La Guajira representaron un paso importante, el éxito del proyecto no está garantizado por completo. Existen riesgos de bloqueos arbitrarios u obstáculos adicionales durante la construcción. Además, Ortega mencionó el caso de Enel, donde bloqueos y conflictos internos afectaron negativamente un proyecto eólico en la región.

“Puede pasar que haya bloqueos a la construcción de la autopista. El caso de Enel, ellos tenían las consultas previas y, con todo y eso, bloqueos arbitrarios hicieron inviable el proyecto. Entonces, esto no está resuelto, pero es un primer paso para poder seguir trabajando”, señaló Ortega.

Además, agregó: “Yo creo que por el beneficio de las comunidades de La Guajira y del país, es importante que esto se logre culminar con éxito y que no haya interrupciones al proceso de construcción. Lo más peligroso de esto no es las consultas, es que después haya gente que haga bloqueos arbitrarios y no poder construir cuando ya se tienen los contratos y los equipos, genera unos costos absolutamente exorbitantes”.