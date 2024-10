Evasión de impuestos: Dian tiene "plan de choque" para morosos en el país

En diálogo con Mañanas Blu con Camila Zuluaga, la directora de gestión de impuestos de la Dian, Cecilia Rico, habló sobre la actualidad del recaudo de impuestos en Colombia. Según detalló, cada año el Ministerio de Hacienda asigna a la entidad una meta de que se debe cumplir, la cual incluye componentes de gestión y control para facilitar que los ciudadanos cumplan sus obligaciones tributarias.

“La gestión de la Dian incluye tanto acciones de control como de facilitación para que los ciudadanos puedan declarar y pagar fácilmente sus impuestos”, subrayó.

La directora explicó que, a pesar del crecimiento vegetativo de la economía y las presiones sobre el recaudo, la Dian ha logrado recaudar, hasta septiembre, un total de 33.4 billones de pesos, de la meta de 45.6 billones. Este desempeño se debe a diversas acciones implementadas para mejorar el cumplimiento, incluyendo la adecuación de formularios y herramientas digitales para simplificar el proceso de declaración.

Evasión fiscal

Asimismo, abordó el tema crucial de la evasión fiscal en Colombia. Rico informó sobre un plan de choque implementado contra la evasión, el cual incluye seguimiento a las declaraciones inexactas y a aquellos quienes no cumplen con sus obligaciones tributarias.

Publicidad

“Para eso había un plan de choque contra la evasión. Ahora, además de esas opciones de facilitación, está el tema de frenar el cumplimiento de aquella persona que declaró, pero no pagó, o sea, la morosidad. Este año ya hemos recuperado 16.9 billones de pesos de morosos que nos declararon y no pagaron. Otra de las acciones es hacer campañas de control al omiso, al que sabiendo que estaba obligado a declarar, no declaró. También declaró, pero resulta que fue inexacto”, aseveró Rico.

Comparación internacional y mejora continua

En cuanto a la eficiencia de la Dian en comparación internacional, la directora señaló que no se busca imitar a ningún país en particular, sino más bien optimizar las operaciones internas. Se resaltó que la incorporación de nueva planta de personal y el entrenamiento adecuado son fundamentales para mejorar los resultados en la recolección de impuestos.

Publicidad

Sin embargo, el crecimiento en la cultura de cumplimiento tributario es vital para alcanzar los niveles de recaudo deseados.

Revolución en el uso de la factura electrónica

Finalmente, se refirió a la implementación de la factura electrónica, un cambio que promete aumentar la transparencia y la eficiencia en el proceso de recaudo. A pesar de que actualmente hay un número significativo de establecimientos implementando esta modalidad, señaló que la Dian continúa trabajando en eliminar las barreras que limitan su adopción.

“Si exigimos la factura, estamos asegurando que nuestro impuesto llegue a donde tiene que llegar”, puntualizó.