"Dejen de manosear al Ministerio de Hacienda": el duro mensaje de Bonilla al Congreso

Aunque la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público se volvió a reunir después de que el Gobierno alertara sobre el riesgo de que Colombia termine en default, la relación entre el Ministerio de Hacienda y ese grupo de congresistas está cada vez peor.

"Necesitamos que la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público deje de manosear al Ministerio de Hacienda y sesione y dé concepto, y le recordamos que el concepto es no vinculante, que simplemente tenemos que esperar que se cumpla el plazo de cuando se solicitó el concepto, y si no cumplió el plazo y no dio concepto, tendremos que seguir adelante, porque el país no se puede quedar esperando simplemente la decisión de manoseo de los congresistas. Eso lo están oyendo los congresistas, entonces que quede público y claro", dijo el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, en la rendición de cuentas de su entidad.

¿Y por qué esa comisión es importante? Pues porque es la que aprueba el endeudamiento externo de la nación y su concepto es parte del trámite de la emisión de bonos o de créditos con la banca multilateral.

Según Bonilla, las reuniones han arrancado, pero en el momento clave de decidir se rompe el quorum.

Publicidad

"Lo que me molesta de la Comisión Interparlamentaria es que creen que uno es bobo", agregó después a la prensa.

Según el funcionario, el Gobierno está esperando que se cumpla un plazo de 30 días para poder proceder con el trámite de los créditos.

Publicidad

El ministro Bonilla también puso el retrovisor y le respondió al exministro José Manuel Restrepo ante las críticas sobre el tamaño del presupuesto del próximo año.

"¿Qué gasto quiere que recorte el ministro Restrepo, el que usted nos dejó teniendo que pagar el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles? Sí, yo lo tengo que recortar, pero cerrando la brecha. Por ahora lo tengo que pagar del presupuesto y se está pagando", concluyó.