Ecopetrol anuncia 9 alternativas para garantizar cobertura de déficit de gas a 2025

Nueve alternativas, tres de ellas por el Pacífico y Buenaventura, sumadas a seis por la región Caribe, hacen parte de los anuncios que entregó el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, para garantizar la cobertura de déficit de gas que se anunció para 2025 en el país.

Aunque desde la Feria de Economías para la Vida reconoció que la importación de gas tendrá un efecto directo en las tarifas, sin detallar de cuánto podría ser el aumento, señaló que esto permitirá que el país no se enfrente a un escenario de déficit que, como se recordará, se prevé entre 120 y 150 millones de pies cúbicos diarios de gas natural para comienzos de 2025.

“Venimos importando gas desde el año 2017 en cantidades importantes en algunos meses. Vamos a seguir importando gas a través del Centro de Estructura. Ecopetrol está analizando nueve alternativas, tres por el Pacífico y Buenaventura, y otras seis por el Caribe para garantizar la cobertura del déficit que se anunció para 2025”.

Indicó, además, que “seguramente va a tener un efecto en materia de tarifas pero de que va a haber gas natural; lo habrá”.

Por otra parte, luego del hallazgo de nuevos pozos como Papayuela y Sirius, Roa dijo que a corte de junio de 2024 van 192 millones de dólares de inversión en materia de actividad exploratoria y, a cierre del 2026, se estarían pagando cerca de 720 millones de dólares en actividades de exploración para mejorar disponibilidad.

Acuerdo con Emiratos Árabes

El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, también habló de un acuerdo con Emiratos Árabes para instalar dos datacenter en Barranquilla, como parte de una propuesta en la que se busca cubrir esa necesidad en materia de dinámica de datos para incorporar inteligencia de datos a través de estos datacenter.

Esto, como parte de una apuesta para sumar elementos importantes en materia del desarrollo de proyectos que se están evaluando, incluso, con el ministerio de las TIC.

“Una propuesta en la que nosotros tenemos la necesidad en la dinámica de los datos, esa inteligencia de datos se hace a través de estos data center. La energía que requieren estos data es una energía limpia y barata, eso es energías limpias, renovables con el sol y el viento y también aportamos todos los datos y la tecnología que hoy tenemos disponibles a través de nuestras filiales”, explicó Roa.

Además, también señaló que “ahí sumamos elementos importantes para desarrollar estos proyectos que estamos evaluando en unidad con el ministerio las tics y para incorporar y poner instalar grandes datacenter. Estamos haciendo reuniones con las autoridades para conocer la dinámica. Ya hay unos terrenos pensados aquí que estaríamos instalando esos datacenter”.

Nicolás Petro

Frente al proceso que avanza contra Nicolás Petro, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, dijo que siempre que se le ha requerido “él ha acudido”. No obstante, aseguró que no tiene una nueva notificación o citación formal para asistir a otro encuentro.

“Pues solo una vez fui llamado a eso, no he citado citado oficialmente ni notificado. Cuantas veces me han requerido la justicia y los diferentes organismos de control he acudido pero, hasta ahora, no tengo una citación formal para asistir nuevamente”, expresó en diálogos con medios de comunicación.