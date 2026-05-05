Experto revela qué cambios traería un nuevo orden económico internacional a la economía colombiana

El economista mexicano Luis Godoy analizó el alcance de las discusiones recientes sobre un nuevo orden económico internacional y explicó qué implicaciones podría tener para países como Colombia dentro del llamado “sur global”.

Durante la entrevista con Mañanas Blu 10:30, el experto señaló que este debate no es nuevo, sino que viene desarrollándose en espacios multilaterales desde hace al menos dos años. Según explicó, el objetivo es “repensar el modelo económico” global, especialmente frente a un sistema que históricamente ha dejado en desventaja a los países en desarrollo.

Uno de los puntos centrales es la limitada capacidad de negociación que enfrentan economías como la colombiana. En ese sentido, Godoy advirtió que “los instrumentos que tiene cualquier país del sur global son muy limitados”, lo que se traduce en condiciones desfavorables tanto en comercio como en acceso a financiamiento.

El experto explicó que, en la práctica, esto impacta decisiones clave para Colombia, como la firma de tratados comerciales o la obtención de crédito internacional. Según indicó, muchos países terminan aceptando esquemas que “no son benéficos, que son los mismos vistos desde hace años”, lo que refuerza la necesidad de replantear las reglas actuales.



Frente a este panorama, el nuevo enfoque buscaría fortalecer el papel del multilateralismo. De acuerdo con Godoy, algunos países del sur global están intentando posicionarse como defensores del derecho internacional ante cambios en el equilibrio global, en un contexto que describió como una crisis multipolar.

En cuanto a las soluciones, el economista descartó que la discusión pase por romper con el sistema actual. Por el contrario, explicó que una de las principales apuestas es aprovechar los mecanismos existentes para mejorar condiciones.

En ese sentido, señaló que varios países han optado por renegociar sus deudas “a través de los mecanismos que están establecidos en el derecho internacional”.

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Este punto resulta clave para economías como la colombiana, que enfrentan retos fiscales y de endeudamiento. Según el análisis del experto, el camino no estaría en desconocer obligaciones, sino en utilizar herramientas multilaterales para lograr acuerdos más favorables.

Sobre el papel específico de Colombia, Godoy destacó que el país ha ganado visibilidad en estos espacios internacionales. Afirmó que, desde una perspectiva externa, se percibe como una nación que “respeta las reglas del juego” y que ha sabido utilizar escenarios globales para impulsar sus propias agendas, especialmente en temas como cambio climático y cooperación regional.

Escuche la entrevista completa en el audio adjunto: