Exportaciones de manufacturas a EE. UU. crecieron 48 % en primer trimestre de 2026

Estados Unidos se consolidó como el principal comprador de las manufacturas colombianas durante el primer trimestre de 2026, al absorber el 56 % de las exportaciones de este sector, según un análisis de AmCham Colombia con base en cifras del Dane.
Entre enero y marzo, las exportaciones manufactureras hacia ese mercado alcanzaron los US$1.356 millones, lo que representó un crecimiento del 48 % frente al mismo periodo de 2025. El resultado contrasta con el comportamiento global del sector, cuyas exportaciones registraron una caída de 1.1 %.
De acuerdo con el informe, Estados Unidos continúa siendo el principal socio comercial de Colombia y concentró el 30 % de las exportaciones totales del país en el arranque de 2026. En total, las ventas colombianas hacia ese destino sumaron US$4.124,4 millones, con un incremento de 14,3 %.
“El mercado estadounidense hoy está sosteniendo el crecimiento de sectores clave como las manufacturas, en un contexto global desafiante”, aseguró María Claudia Lacouture, presidenta de AmCham Colombia.
AmCham Colombia destacó que el dinamismo del mercado estadounidense está impulsando especialmente las exportaciones no minero-energéticas, que crecieron 21 % y alcanzaron US$2.917,6 millones.
El sector agropecuario también mostró resultados positivos hacia Estados Unidos, con exportaciones por US$1.561,4 millones y un crecimiento de 4,3 %, equivalentes al 39 % de las ventas externas del agro colombiano.
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Según AmCham, estos resultados evidencian una oportunidad para fortalecer la diversificación de la canasta exportadora del país y consolidar una relación comercial más robusta con Estados Unidos durante los próximos años.