Exportaciones de manufacturas a EE. UU. crecieron 48 % en primer trimestre de 2026

Estados Unidos se consolidó como el principal comprador de las manufacturas colombianas durante el primer trimestre de 2026, al absorber el 56 % de las exportaciones de este sector, según un análisis de AmCham Colombia con base en cifras del Dane.

Entre enero y marzo, las exportaciones manufactureras hacia ese mercado alcanzaron los US$1.356 millones, lo que representó un crecimiento del 48 % frente al mismo periodo de 2025. El resultado contrasta con el comportamiento global del sector, cuyas exportaciones registraron una caída de 1.1 %.

De acuerdo con el informe, Estados Unidos continúa siendo el principal socio comercial de Colombia y concentró el 30 % de las exportaciones totales del país en el arranque de 2026. En total, las ventas colombianas hacia ese destino sumaron US$4.124,4 millones, con un incremento de 14,3 %.

“El mercado estadounidense hoy está sosteniendo el crecimiento de sectores clave como las manufacturas, en un contexto global desafiante”, aseguró María Claudia Lacouture, presidenta de AmCham Colombia.



Manufactura colombiana // Foto: AFP

AmCham Colombia destacó que el dinamismo del mercado estadounidense está impulsando especialmente las exportaciones no minero-energéticas, que crecieron 21 % y alcanzaron US$2.917,6 millones.

El sector agropecuario también mostró resultados positivos hacia Estados Unidos, con exportaciones por US$1.561,4 millones y un crecimiento de 4,3 %, equivalentes al 39 % de las ventas externas del agro colombiano.

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Según AmCham, estos resultados evidencian una oportunidad para fortalecer la diversificación de la canasta exportadora del país y consolidar una relación comercial más robusta con Estados Unidos durante los próximos años.