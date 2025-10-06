Exportaciones de combustibles y manufactura de Colombia cayeron para agosto de 2025

En agosto del 2025, las ventas externas de combustibles en este 2025 presentaron una caída de 0,1 % en relación con agosto del 2024, simbolizando una venta de US$3.842,2 millones. El Dane aseguró que estos resultados se obtuvieron debido a la caída del 18,1 % de las ventas de productos de las industrias extractivas, principalmente del petróleo y carbón, entre otros productos derivados. Los combustibles representaron el 36,8 % del total de las ventas externas del país.

Las bajas ventas externas de artículos manufacturados en el mes de agosto del 2025 produjeron que se disminuyeran en un 11,3 % las exportaciones de productos manufacturados, químicos, conexos y de otros tipos de materiales. Las ventas equivalen a US$845,0 millones FOB obteniendo 8,4 puntos porcentuales menos de la variación de la agrupación. Sin embargo, es importante recalcar que anualmente reflejó un aumento del 3 % con respecto al año 2024.

El déficit de los porcentajes de ventas externas también fue un reflejo de la caída de las ventas de oro no monetario, que pertenece a la categoría de ‘Otros sectores’ que evidenció una disminución del 0,8 % en agosto del 2025, mientras que anualmente se refleja un comportamiento positivo, del 12,5 %.

Por otra parte, de todos los productos agropecuarios, de alimentos y bebidas, se registró un crecimiento del 49,3 % para un valor total de US$1.270,7 millones FOB. La banana fue el principal producto alimenticio que contribuyó a las ventas externas con un 98,6 %, seguido del café sin tostar descafeinado o no representando un 70,6 %, generando una variación de 32,8 puntos porcentuales.



Para agosto del 2025, el principal destino de exportaciones colombianas fue hacia el país norteamericano, Estados Unidos, con una cifra del 28,4%, seguida de Panamá (6,0 %), India (3,9 %), Perú (3,7 %), Países Bajos (3,7 %), Ecuador (3,6 %) y Canadá (3,5 %). Sin embargo, entre agosto del 2025 y agosto del 2024 se reflejó una disminución de las ventas a Estados Unidos y China, restando 7,1 puntos porcentuales de la variación total del mes.

Por el contrario, Canadá aumentó 2,1 puntos porcentuales a las ventas externas, principalmente, por mayores ventas de oro no monetario. Mientras que, Países Bajos aumentó sus exportaciones gracias a las ventas de petróleo crudo y aceite de palma. Sumando entre los dos países 3,5 puntos porcentuales más que el periodo anterior.

Frente a las exportaciones, en agosto del 2025 se recaudaron US$3.842,2 millones FOB, de los cuales fueron embarcados US$2.550,2 millones durante el mismo mes y US$844,0 millones en julio y más de US$448 millones en los meses anteriores.