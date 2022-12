Fasecolda denunció prácticas fraudulentas en el cobro del SOAT

Según la directora de la Cámara del SOAT de Fasecolda, Ángela Húzgame, se están presentando prácticas irregulares en el reporte de accidentes de tránsito entre las que se encuentran reclamaciones incluso por accidentes domésticos.

“Donde más hemos visto prácticas que pueden considerarse fraudulentas ha sido en la región Caribe y en Cali, son prácticas que están alcanzando todo el país y que generan pérdidas en el sector asegurador”, explicó Húzgame.

Las principales irregularidades se presentan por doble cobro, facturación de servicios no prestados y cobros por otras atenciones que no fueron derivadas de accidentes de tránsito, “por ejemplo accidentes caseros que los hacen pasar como si fueran un accidente de tránsito y no lo fueron”.

Además se han evidenciado casos de personas que reciben una comisión por lastimarse y fingir un accidente de tránsito sin que sea realidad.

En el sector del Seguro Obligatorio de Tránsito, el gremio reportó durante 2015 pérdidas que superan los 160 mil millones de pesos principalmente por las prácticas fraudulentas y por el incremento en los accidentes que ya está superando lo que se recibe por primas.