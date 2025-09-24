Fecoljuegos solicita bloqueo de plataforma que ofrece apuestas sobre elecciones

La Federación Colombiana de Empresarios de Juegos de Suerte y Azar, Fecoljuegos, solicitó formalmente a Coljuegos el bloqueo inmediato de la plataforma internacional Polymarket.com, que ofrece apuestas en línea sobre los resultados de las elecciones.

“Plataformas como Polymarket se autodenominan mercados de predicción y permiten apostar sobre elecciones presidenciales y legislativas sin controles de acceso, verificación de edad ni medidas de juego responsable. Esto no solo configura una operación ilegal, sino que representa un riesgo directo para la democracia al abrir la puerta a la manipulación de tendencias de opinión, la compra de encuestas y la desinformación en procesos electorales”, señaló Evert Montero Cárdenas, presidente de Fecoljuegos.

La petición del gremio ya está en manos del presidente de Coljuegos, Marco Emilio Hincapié. El gremio advirtió que este tipo de plataformas vulnera de manera grave el marco legal colombiano, ya que la Ley 643 de 2001 establece que únicamente están permitidas modalidades como casino, ruleta, bingo, póker y apuestas sobre eventos deportivos reales.

Polymarket

“Las apuestas de carácter político no están contempladas en la regulación vigente y, por tanto, su operación constituye un delito sancionable con medidas administrativas, procesos legales e incluso sanciones penales”, advirtió el gremio.



La Federación también alertó que estas plataformas operan con dinero digital como Bitcoin, medios de pago que no están autorizados en Colombia para juegos de suerte y azar. Esto incrementa los riesgos en materia de trazabilidad, lavado de activos y protección del consumidor, debilitando los principios de transparencia y legalidad que caracterizan al sector formal.

“Desde Fecoljuegos solicitamos a Coljuegos y a las autoridades competentes la adopción de medidas inmediatas para frenar esta actividad ilegal, proteger a los consumidores y garantizar la transparencia del sistema democrático. El juego legal en Colombia se desarrolla bajo estricta supervisión estatal, aporta directamente al sistema de salud y garantiza entornos seguros para los usuarios. No podemos permitir que plataformas sin control vulneren la confianza ciudadana ni desvíen recursos que deben beneficiar al país”, concluyó Montero Cárdenas.