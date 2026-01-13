Fedelonjas advierte drásticos cambios que tendrán conjuntos residenciales por salario mínimo en 2026

La Federación Nacional de Lonjas de Propiedad Raíz (Fedelonjas) advirtió que los conjuntos residenciales en Colombia enfrentarán, entre otros cambios, ajustes en sus cuotas de administración a partir de 2026, como consecuencia directa del incremento del salario mínimo y de los costos asociados a la operación de la propiedad horizontal.

Así lo señaló en Mañanas Blu, con Néstor Morales, Mario Ramírez, presidente de Fedelonjas, quien explicó que, contrario a la creencia general, las cuotas de administración no se ajustan únicamente con base en la inflación.

“A partir del 1 de enero muchos incrementos se hacen sobre el salario mínimo, en especial todo lo que tiene que ver con vigilancia y aseo en las copropiedades”, afirmó.



¿Cuánto sube la cuota de administración?

Ramírez aseguró que, bajo ese escenario, resulta “muy difícil” que las administraciones incrementen las cuotas solo con el IPC. Según dijo, hacerlo podría ser “irresponsable”, teniendo en cuenta la estructura de costos que tienen los conjuntos residenciales.

“El gasto en vigilancia de una administración es superior al 60 % del total”, explicó el dirigente gremial, al detallar que el porcentaje restante corresponde a rubros como aseo, mantenimiento, piscineros e impuestos.



En ese contexto, el presidente de Fedelonjas fue enfático en que las copropiedades no pueden operar con déficit.

“Una copropiedad tampoco puede ser deficitaria”, señaló, al advertir que los incrementos en las cuotas de administración probablemente estarán por encima del IPC, dado el peso que tienen los servicios intensivos en mano de obra dentro del presupuesto.



Consecuencias de que suba la cuota de administración y el salario mínimo

Consultado sobre las posibles consecuencias de estos aumentos, Ramírez indicó que uno de los escenarios que se empieza a contemplar es la reducción de personal o la automatización de servicios, especialmente en vigilancia.

No obstante, aclaró que cualquier decisión debe ser aprobada por la asamblea de copropietarios. “Si al correr los presupuestos con estos nuevos incrementos la asamblea no los aprueba, muy seguramente el rubro de vigilancia va a tener que ajustarse”, explicó.

Como ejemplo, mencionó que conjuntos con varios vigilantes en distintos turnos podrían verse obligados a reducirlos, eliminar vigilancia con caninos o disminuir el número de guardas armados.

“Ahí el juego va a ser bien importante y muy seguramente va a haber opciones de sistematización, lo cual no necesariamente es malo, pero van a tener que empezar a jugar con esos presupuestos”, afirmó.



¿Podrían perderse empleos?

Sobre el impacto laboral, Ramírez señaló que Fedelonjas no tiene aún un estimativo de cuántos empleos podrían perderse.

Sin embargo, advirtió que el efecto puede ser considerable, teniendo en cuenta que en Colombia existen cerca de 14 millones de unidades de vivienda urbana bajo el régimen de propiedad horizontal. “El impacto puede llegar a ser muy alto en cualquier sentido”, sostuvo.

El dirigente gremial también advirtió que los efectos no serán iguales para todos los sectores. Según dijo, los mayores impactos se sentirán en los estratos dos y tres.

“Eso es lo que más preocupa y donde uno entra a pensar que puede ser un poco contradictorio lo que se pretende para esta población”, señaló.

Frente a los mensajes del Gobierno, Ramírez recordó que cada copropiedad es autónoma para definir el incremento de su cuota de administración, de acuerdo con su reglamento interno.

“No existe un tope legal automático. Todo va ligado a los gastos y costos que tiene la administración para operar”, explicó, precisando que la ley sí fija límites en otros casos, como los arriendos, pero no en las cuotas de administración.

