Impacto del salario mínimo dispara tarifa de Transmilenio: Distrito justifica alza

A partir del día de mañana, la ciudad de Bogotá experimentará un incremento superior al 10 % en el valor del pasaje de Transmilenio. Esta decisión ha generado un nuevo foco de tensión entre el Gobierno Nacional y la administración distrital, en un contexto donde los indicadores macroeconómicos y los costos operativos han obligado a un ajuste técnico que la gerencia del sistema defiende como "responsable" para garantizar la continuidad del servicio.



El peso del salario mínimo en la operación

Según explicó María Fernanda Ortiz, gerente de Transmilenio, el factor determinante en este aumento fue el incremento del 23% en el salario mínimo decretado por el Gobierno Nacional para 2026, una cifra que duplicó la proyección inicial del 11% que tenía el Distrito.

Bogotanos tendrán que destinar más dinero para movilizarse en TransMilenio. Foto: Alcaldía de Bogotá.

Ortiz destacó que la prestación del servicio de transporte es "intensa en personal", requiriendo 35.000 colaboradores diarios para operar. De este total, el 87% de la fuerza laboral percibe menos de dos salarios mínimos, lo que impacta de manera directa en el 20% de los costos operativos totales del sistema. "Nuestra contratación en 2026 va a tener un costo mayor porque son casi todas muy intensas en personal y diferentes plazos", señaló la funcionaria, refiriéndose a los cerca de 50 contratos de concesión, vigilancia y aseo que deben actualizarse según los nuevos indicadores.



Insumos al alza y comparación nacional

No solo el factor laboral ha presionado la tarifa. La canasta de costos se ha visto afectada por el incremento en los energéticos: el diésel subió más del 15% y el gas más del 10%, mientras que el IPC cerró en un 5.1%.

La gerente enfatizó que esta no es una situación exclusiva de la capital. Ciudades como Bucaramanga (16.7%), Medellín (11.4%) e Ibagué (13.8%) han reportado alzas incluso superiores a la de Bogotá, que se mantuvo en el 10%. Ortiz reveló que, si el Distrito hubiera trasladado todo el costo del aumento del salario mínimo al usuario, el pasaje habría subido 400 pesos en lugar de los 350 pactados.

Escuche aquí la entrevista:

