Consulado de Colombia en Madrid cambió distribución de mesas tras denuncias del Partido Mira

El partido político Mira solicitó la intervención de la Cancillería, la Procuraduría, la Registraduría y el Consejo Nacional Electoral ante presuntas irregularidades en la jornada electoral en el exterior. Una de las denuncias señala que, en Madrid, España, las mesas de votación estaban ubicadas sin la debida distancia, lo que habría afectado la privacidad del elector.

En conversación con Blu Radio, el cónsul de Colombia en esa ciudad, Javier Higuera, explicó que se adoptaron correctivos para garantizar mejores condiciones durante la jornada.

“Estábamos con una distribución que se podía mejorar y para el día de hoy, como medida de mejora, establecimos una nueva distribución que nos dio un espacio más amplio y hoy la jornada fluyó de manera incluso más eficiente que la de ayer”.

Elecciones 2026. Foto: AFP.

En Madrid hay 103.000 personas habilitadas para votar y 139 mesas de votación dispuestas para esta jornada. La votación en el exterior también avanza en otros 66 países, entre ellos Estados Unidos. Desde allí, el embajador de Colombia, Daniel García Peña, entregó un balance del primer día.



“En el día de ayer ejercieron su derecho al voto 2.052 personas a lo largo de Estados Unidos. Es así como aprovecho para invitar a los connacionales que hayan inscrito su cédula antes del pasado 8 de enero a votar a lo largo de esta semana, desde las 8 de la mañana a las 4 de la tarde, hasta el próximo domingo”, señaló.

En Estados Unidos hay más de 500 puestos de votación abiertos por los 12 consulados y más de 360.000 colombianos están habilitados para participar en estas elecciones.