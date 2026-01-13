TransMilenio tendrá un nuevo portal en el norte: miles de usuarios saldrán beneficiados

La movilidad en el norte de Bogotá empieza a ver, por fin, una luz al final del camino tras años de trancones interminables. Con la licencia ambiental ya aprobada por la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla), el proyecto Accesos Norte II estaría cerca de entrar en su fase definitiva y confirma una noticia que la ciudadanía esperaba desde hace años: TransMilenio contará con un nuevo portal en el sector de Bima, una obra que promete cambiar la forma en la que se moviliza buena parte de la Sabana Norte.

La aprobación fue emitida el pasado 7 de enero y destraba una ampliación clave de la autopista Norte, entre las calles 191 y 245, un corredor vital para la conexión entre Bogotá y municipios como Chía, Cajicá y Zipaquirá. Luego de cinco años de estudios técnicos y procesos de concertación con las comunidades, la concesionaria Ruta Bogotá S.A.S. recibió luz verde para iniciar las obras.



Accesos Norte II impulsa la ampliación de la autopista Norte y TransMilenio

La ampliación de la autopista Norte no solo apunta a mejorar el flujo vehicular. El proyecto contempla una intervención integral del corredor, con infraestructura pensada para el transporte público, los peatones y los ciclistas. En total, la vía pasará de seis a diez carriles, cinco por sentido, incluyendo carriles exclusivos para TransMilenio.

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, celebró la decisión y destacó que los principales beneficiados serán los habitantes de la Sabana Norte, quienes hoy enfrentan largos tiempos de desplazamiento para entrar y salir de la capital.

Cambian el nombre del Portal Norte // Foto: TransMilenio

Nuevo portal de TransMilenio en Bima transformará la movilidad del norte

Uno de los puntos más relevantes del proyecto es la construcción de un nuevo portal de TransMilenio en Bima. Cabe recordar que actualmente el sistema troncal solo llega hasta la calle 222, lo que obliga a miles de personas a combinar rutas zonales, alimentadores y buses intermunicipales para llegar a sus destinos.

Con la extensión del sistema, los buses articulados y biarticulados circularán por carriles exclusivos y contarán con seis nuevas estaciones. El portal también incluirá un patio taller para la operación y el mantenimiento de la flota. De acuerdo con el alcalde de Chía, Leonardo Donoso, la ampliación irá “desde el centro comercial Santa Fe hasta el peaje de los Andes”, consolidando un proyecto que lleva más de ocho años en planeación.



Obras complementarias para proteger humedales del norte de Bogotá

Adicionalmente, Accesos Norte II incluye la construcción de tres puentes elevados, nuevos andenes y ciclorrutas. También se ejecutarán obras especiales para proteger humedales como Torca y Guaymaral, mediante la elevación de puntos clave de la vía y la instalación de box culvert, con el objetivo de reducir el riesgo de inundaciones y mitigar el impacto ambiental.